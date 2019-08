Posledný krok Mayovej ako premiérky: Zbavila občianstva muža, ktorý bol hrozbou

Britské úrady zbavili občianstva Jacka Lettsa, ktorý v roku 2014 v 18 rokoch odišiel do Sýrie, aby tam bojoval v radoch samozvaného Islamského štátu.

Tento mladý muž, pre ktorého sa v médiách ujala prezývka džihádista Jack, je zároveň po otcovi občanom Kanady. Lettsa v Sýrii v máji 2017 chytili kurdské milície YPG pri pokuse o útek do Turecka a v súčasnosti je tento 24 ročný muž držaný vo väzení na severe Sýrie. Britské médiá uvádzajú, že odobratie britského občianstva džihádistov Jackovi bolo jedným z posledných krokov kabinetu bývalej premiérky Theresy Mayovej, ktorá vo funkcii skončila pred niekoľkými týždňami.

"Táto právomoc je jedným zo spôsobov, ako sa môžeme brániť teroristickej hrozbe ... a ako chrániť našu krajinu," cituje denník Mail on Sunday hovorcu ministerstva vnútra.

Letts, ktorý v minulosti trpel obsedantno-kompulzívnou poruchou a Tourettovým syndrómom, v 16 rokoch konvertoval na islam a dostal sa do styku so zradikalizovanými moslimami. Už skôr uviedol, že v máji 2014 odletel do Kuvajtu a odtiaľ v septembri toho istého roku do Sýrie. Tvrdil o sebe, že nie je členom Islamského štátu, ale že verí v islamské právo šaría. V Iraku sa oženil.