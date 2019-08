Koľko miest v našich veľhorách zvládnete navštíviť "na otočku"? Toto v Tatrách stihnete za jediný deň!

Obrovské zážitky si môžete odniesť aj za krátky čas! Tatry sú obľúbenou destináciou pre domácich i zahraničných turistov.

Nie každý sa však rozhodne stráviť v nich týždeň či dva. Mnohí dokonca prichádzajú do našich veľhôr iba na pár hodín. Nový Čas spolu s vysokoškoláčkou Karolínou (22) z Kysúc otestoval, čo všetko sa tu dá stihnúť za jeden deň. Aký je najlepší spôsob dopravy na populárne miesta, aké výhľady si môžete užiť a koľko vás jednodňový výlet vyjde?

Z Popradu, kam pricestovala vlakom zadarmo, sa vysokoškoláčka dostala do Tatranskej Lomnice električkou. Tú taktiež neplatila, keďže je študentka, na lanovku a iné formy dopravy má zase zľavy. „Cesta do Lomnice nebola až taká dlhá. Teraz nás však čaká ešte lanovka, kým sa dostaneme na Skalnaté pleso,“ prezradila nadšená Karolína ráno.

Prvou zastávkou v rámci krásnych tatranských miest bolo Skalnaté pleso. Odtiaľ sa vybrala ešte vyššie, sedačkovou lanovkou na Lomnické sedlo. Táto zastávka dá zabrať pre náročnejší terén, no odmenou sú dokonalé výhľady - na Lomnický štít, Malú Studenú dolinu či 5 spišských plies. „Bolo vidieť široko-ďaleko, dokonca aj Téryho chatu,“ prezradila nadšene v Lomnickom sedle. Cestou dole zo stanice Štart vyskúšala aj športovú trojkolku, na ktorej šla do Tatranskej Lomnice a následne električkou do Tatranskej Polianky.

Ďalšou zastávkou bol Sliezsky dom, kam sa vysokoškoláčka vybrala na požičanom bicykli. Na mieste si dopriala chutný obed a nechýbala ani prechádzka okolo Velického plesa k Velickému vodopádu. „Rozkvitnutá lúka, priezračné pleso, dunivý vodopád a vôkol krásne ticho a majestátne hory, je to ako zázrak,“ komentovala tamojšiu prírodu.

Kysučanka neobišla ani populárne miesto všetkých turistov - Štrbské pleso. Po ceste sa zastavila aj pri málo známej atrakcii - kamennom tatranskom srdci. „Ako by ho niekto vyrobil, a autorkou bola pritom pred tisíckami rokov príroda. Neuveriteľné,“ rozplývala sa. V cieli sa už Karolína nadchýnala prechádzkou okolo plesa, bolo jej však ľúto, že si nestihla požičať loďku.

Poslednou zastávkou bolo Solisko, kam sa nadšená turistka dopravila sedačkovou lanovkou. Odtiaľ nabrala smer Predné Solisko po svojich. „Z Chaty pod Soliskom som si skoro doslova vybehla na Predné Solisko, kde som ostala šokovaná, čo všetko sa dá vidieť z tatranského štítu. Je to povznášajúci pocit,“ netajila nadšenie z dokonalých výhľadov na Kriváň, Patriu či vodopád Skok.

CIEĽ: POPRAD, 18:30 hod.

Typ dopravy: zubačka a vlak

Cena lístka: 2 eurá/ študenti zdarma

Celkový čas cesty: 50 min.

Celodenný výlet sa skončil na mieste, kde aj v ranných hodinách odštartoval - v Poprade. Karolína ani sama netušila, koľko sa jej toho za taký krátky čas podarí stihnúť. „Je to veľký zážitok na celý ďalší rok a na budúci rok sem prídem znovu objaviť niečo nové,“ dodala.

Výlet v číslach:

študent - 77 eur

dospelý - 88,60 eur

čas - cca 11 hodín

dĺžka trasy - 118 km