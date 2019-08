Neobvyklý nález medzi banánmi: Pracovník skladu našiel 75 kíl kokaínu

Pracovník skladu v bulharskom prístavnom meste Burgas našiel 75 kilogramov kokaínu, ktorý bol ukrytý medzi banánmi privezenými v Ekvádoru.

Tlačová agentúra AFP to uviedla s odvolaním sa na sobotňajšie vyjadrenia miestnej prokuratúry a polície.

Nálezca upozornil v sobotu ráno políciu na tehličky s drogou, obalené v kovovej fólii, ktoré jednotlivo vážili dva a pol kilogramu, informoval burgaský policajný riaditeľ Kalojan Kalojanov. Nachádzali sa v zásielke 20.626 škatúľ banánov, povedal oblastný prokurátor Georgi Činev novinárom pred skladom spoločnosti InterCitrus zaoberajúcej sa distribúciou ovocia.

Podľa predstaviteľov banány priviezli do Burgasu ešte 27. júla, a to loďou z Ekvádoru, ktorá mala zastávku aj v Taliansku. Bulharské orgány v najbližších dňoch prehľadajú aj sklady uvedenej spoločnosti v Sofii, Varne a Plovdive, časť týchto banánov však už bola exportovaná do Rumunska.

Rumunsko a Bulharsko sú považované za dôležité tranzitné body pri pašovaní kokaínu z Latinskej Ameriky do západnej Európy, pripomenula AFP. Zadržanie takéhoto množstva drogy v bulharských prístavoch je však nezvyčajné a v prípade Burgasu ide o zatiaľ najväčší tohtoročný úlovok, povedal Kalojanov.