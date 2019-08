Bugárovi pribudli pre Kočnera ďalšie problémy: Spájanie maďarských strán v ohrození!

Po uniknutí komunikácie Mariána Kočnera (56) s Alenou Zszuzsovou (44) cez aplikáciu Threema sa ukazuje, že líder Mosta-Híd Béla Bugár (61) nehovoril o stretnutí s Kočnerom na Maldivách krátko po vražde Kuciaka úplnú pravdu.

Namiesto pozdravu sa mal s kontroverzným podnikateľom, ktorý je obvinený z vraždy novinára, aj rozprávať na raňajkách. Spojenie s ďalšími maďarskými stranami do volieb tak dostalo vážnu trhlinu.

Bugárovci by sa podľa posledných prieskumov nemuseli dostať do parlamentu. Východiskom, ako si zachrániť budúcnosť, by bolo spojenie s SMK a ďalšími rozhádanými maďarskými stranami. Po zverejnení Kočnerových správ sa táto alternatíva javí o čosi menej reálna. Po návrate Bugára z Maldív zostal Most vo vláde so Smerom a SNS, čo vyvoláva otázky, o čom sa počas stretnutia s Kočnerom rozprával. Líder strany Maďarské fórum Zsolt Simon (48) po zverejnení správ z Threemy vylúčil spájanie aj akúkoľvek spoluprácu s Mostom. „Sme presvedčení, že strana Most-Híd pod jeho vedením vlani konala v zhode so záujmami tých, ktorí potrebujú chrániť demontovaný právny štát,“ povedal Simon, podľa ktorého sa Bugárovi už nedá veriť. „Bližšie nevysvetlil ani dešifrované správy o ich stretnutí, ani to, prečo napokon konali v zhode. Na novinárske otázky tiež neodpovedal. Preto si kladieme otázku, čo ešte Bugár nepovedal,“ vyhlásil Simon. Postoj SMK je menej radikálny, no takisto žiadajú od Bugára vysvetlenie, ako to bolo so stretnutím na Maldivách. „Prvoradé určite bude žiadať vierohodné vysvetlenie vzniknutej situácie zo strany Mosta-Híd,“ povedal tlačový tajomník SMK Róbert Králik, ktorý dodal, že maďarskí voliči si želajú jednotu maďarských strán. Zástupcovia SMK sa s bugárovcami stretnú na ďalšom rokovaní v pondelok.