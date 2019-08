Bezstarostná jazda sa skončila: Herec Peter Fonda († 79) podľahol rakovine pľúc

Peter Fonda († 79) zomrel po tom, čo mu zlyhalo dýchanie v dôsledku rakoviny pľúc.

Odišiel obklopený rodinou v piatok o 11.05 vo svojom dome v Los Angeles. Sestra Jane Fonda (81) povedala, že do poslednej chvíle sa smial.

Peter Fonda sa preslávil kultovým filmom Bezstarostná jazda z roku 1969. V ňom zažiaril po boku Dennisa Hoppera a Jacka Nicholsona. Film mal pred mesiacom 50. výročie uvedenia do kín. Peter Fonda preto na september plánoval špeciálne premietanie a koncert v New Yorku. Toho sa však už nedožil.

„Som veľmi smutná. Bol to môj milovaný malý brat. Zabávač rodiny. Strávila som s ním v týchto dňoch prekrásny čas. Odišiel so smiechom,“ uviedla jeho staršia sestra Jane Fonda. Hercom bol aj ich otec Henry a rovnakú kariéru si zvolila aj Petrova dcéra Bridget. Celá rodina teraz požiadala ľudí, aby si na Petrovu pamiatku pripili na oslavu slobody. Voľnosť - to bolo to, čo celý život miloval a čo vo filme Bezstarostná jazda aj oslavoval.

Herecká rodina

Peter Fonda († 79)

- narodil sa 23. februara 1940

- zomrel 16. augusta 2019

- bol 3-krát ženatý a mal 2 deti

- získal 2 Zlaté glóbusy a 2-krát bol nominovaný na Oscara

otec Henry Fonda († 77)

- narodil sa 16. mája 1905

- zomrel 12. augusta 1982

- bojoval v druhej svetovej vojne

- hral v 106 filmoch

- dostal 2 Oscary a 2 Zlaté glóbusy

- bol 5-krát ženatý a mal 3 deti

sestra Jane Fonda (81)

- narodila sa 21. decembra 1937

- bola 3-krát vydatá a má 3 deti

- preslávila ju rola Barbarelly

- získala 2 Oscary a 4 Zlaté glóbusy

- je známou aktivistkou, bola proti vojnám vo Vietname i v Iraku

dcéra Bridget Fonda (55)

- narodila sa 27. januára 1964

- je vydatá od roku 2003 a má 1 dieťa

- už ako malé dieťa sa v roku 1969 objavila vo filme Bezstarostná jazda

- hrala v 38 filmoch

- vo februári 2003 mala nehodu a zlomila si stavec - odvtedy už nehrala