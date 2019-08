Futbalový Bardejov sa po zatknutí riaditeľa rozpadá: Hricov z manažéra opäť hráčom za jeden deň

Mal to byť pekný začiatok, ale prišiel šokujúci koniec! Prešovský rodák Lukáš Hricov (35) prikývol v lete na ponuku druholigistu Partizán Bardejov. Nie už ako hráč, ale športový manažér.

Momentálne je všetko inak. Situácia sa radikálne zmenila po zatknutí generálneho riaditeľa Dávida Gedeona (30), ktorý sa vydával za finančníka s pyramídovou hrou. Hricov si rýchlo zbalil kufre a vrátil sa k hráčskej kariére - vo Svidníku.

Vlani ste sa po zostupe Tatrana Prešov rozhodli stať športovým manažérom Bardejova. Bolo to pre vek?

Objavila sa nová životná situácia. Mal som možnosť začať vo futbale robiť niečo nové. Dal som sa s pánom Gedeonom dokopy. Vedel, že sa dlhé roky pohybujem vo futbale. Tešil som sa z jeho ponuky, no malo to nečakaný záver.

Ako ste reagovali na vzniknutú situáciu?

Pokúšal som sa o návrat do Prešova. Volal mi tréner Peter Petráš, či by som nechcel pomôcť. Súhlasil som. Pred zápasom v Spišskej Novej Vsi sa však do mňa slovne pustil prešovský fanúšik Jozef Blaško. Vyhadzoval mi na oči sponzora pre Bardejov. Sú to presne tí pseudofanúšikovia, ktorí sa tvária, že pomáhajú, ale pritom rozkrikujú, že založia nový klub v Prešove bez majiteľa Remetu. Rozhodol som sa pokračovať ako hráč vo Svidníku.

Budete sa snažiť pomôcť Šarišanom na diaľku?

Hráčov, ktorí sa nedostali do Bardejova, som posunul do Tatrana. Povedal som, že ich nebudem hádzať kade-tade. S manažmentom komunikujem, ale nechcem sa tam veľmi tlačiť. Možno sa ešte objavím v prešovskej šatni.

Koniec júla bol na hornom Šariši veľmi horúci. Ako prijal klub informáciu o zatknutí generálneho riaditeľa?

S Dávidom som nikdy neriešil žiaden biznis alebo finančné záležitosti. Samozrejme, všetci ostali šokovaní z toho, čo sa stalo. Skvele to vyzeralo, ale trvalo to len dva týždne. Každý sa tešil, že prichádza človek, ktorý má peniaze i záujem robiť futbal.

Bol to dôvod, prečo ste skončili ako športový manažér v Bardejove?

Začal som prekážať niektorým ľuďom. Väčšina nedokázala stráviť, že som prišiel s generálnym riaditeľom. U mňa platí, že ak sa do niečoho pustím, tak to chcem robiť čo najlepšie. Prišli tlaky proti mne, keď bol ešte pán Gedeon súčasťou klubu. Nevedel som si predstaviť, čo by nasledovalo po jeho odchode. Radšej som cúvol a po dôslednom zvážení vyhlásil, že sa nemienim podieľať na chode klubu. Situácia sa možno zmení. Oslovili ma nejakí ľudia, s ktorými sa mám stretnúť.

Bardejov opustila trénerská dvojica Jantek - Palša i stredopoliar Micherda. Tiež pod vplyvom negatívnych udalostí?

Áno. Nik netušil, čo bude a pán prezident klubu Soroka ostal vlastne sám. Na základe toho sa prešlo na krízový režim.

Oslabený Bardejov vyhral na horúcej pôde FC Košice. Ako to vnímate?

Nerád by som to rozpitvával, pretože aj Košice majú svoje problémy. Som veľmi rád, že chalani vyhrali, pretože nie sú na tom dobre najmä psychicky. Nemajú to ľahké, lebo musia riešiť iné mimofutbalové veci. Verím, že sa naštartovali a postupne sa budú zlepšovať.