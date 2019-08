Atletický svet vo vytržení: Zabehne famózny Kipchoge maratón pod magické 2 hodiny?

Urobia všetko pre úspech. Eliud Kipchoge (34) je presvedčený, že ako prvý človek na svete pokorí maratónsku trať v čase pod magickú hranicu dve hodiny.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Kenskému atlétovi pomôžu ako vodiči nórski bratia Henrik, Filip a Jakob Ingebrigtsenovci. „Historický“ pokus sa uskutoční 12. októbra vo Viedni.

Olympijský víťaz a svetový rekordér Kipchoge sa o pokorenie dvoch hodín pokúsil už pred dvoma rokmi v Monze, ale vtedy o 25 sekúnd neuspel. Vzhľadom na podmienky, ako bolo vodičské auto a pravidelne sa striedajúci vodiči, však vtedajší výkon nemohol byť uznaný ako svetový rekord.

Lyžiar Bode Miller si prešiel peklom po smrti dcérky: Konečne má dôvod na radosť

„Bol som vtedy ako boxer, ktorý po prvý raz vstúpi do ringu a nevie, čo bude,“ povedal slávny Keňan.Vo Viedni bude situácia obdobná a vlastný rekordný výkon 2:01:39 z vlaňajšieho Berlína oficiálne nemôže prekonať. Môže sa však stať prvým človekom, ktorý zabehne 42 km a 195 m pod dve hodiny.

„Ak sa to podarí, zapíšem sa do histórie tak, ako let na Mesiac,“ uzavrel Kipchoge