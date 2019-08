Moderátor Libor Bouček sa po tretíkrát oženil: Nádherná nevesta a dojímavé vyznanie ženícha

View this post on Instagram

rodina je absolutní základ jakékoliv společnosti. v pojímání nás dvou je to rodina, na jejímž počátku je pevná LÁSKA muže a ženy. rodina deklarovaná a oficiálně potvrzená aktem svatby. rodinu vnímáme jako natolik důležitou, že stojí za to o ní bojovat i ve chvíli, kdy už ostatní jsou skeptičtí. ostatně je to rodina, co tvoří obce, města a země po tisíciletí. a nevím, jestli jako současníci bychom to měli měnit. jsem nadšen, že jsme dnes za účasti těch nejbližších mohli být prohlášeni za manžele. bylo to dojemné, veselé, rodinné, jídla bylo dost a oficiálním parterem a podporovatelem byly rodiny, ze kterých jsme vzešli. nebyl to nejkrásnější den našeho vztahu, protože ty teprve dorazí. neb tenhle okamžik je jen začátkem cesty. cesty, která nemusí být vždy dlážděná a z kopce. víme to oba. ale i tak - držte nám palce. láska je ta největší síla světa. boučkovi. ode dneška. #love #true #one #whataday #dekujeme #family