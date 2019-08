Bol na skúške aj v Manchestri United: Mladý futbalista († 20) spáchal samovraždu

Tragédia vo Veľkej Británii. O život prišiel len 20-ročný mladík.

Futbalista Joel Darlington († 20) spáchal samovraždu. Dôvodom boli podľa portálu The Sun chronické bolesti chrbta.

Talentovaný mladík si zahral aj za mládežnícky výber Walesu, na skúške bol dokonca aj v anglickom Manchestri United, kde ale napokon neuspel kvôli zlomenej ruke.

Joel po zraneniach ruky aj neskôr aj chrbta trpel úzkosťou a chronickou bolesťou a lekári mu nedokázali pomôcť. Dokonca ukončil aj svoje štúdium vysokej školy, pretože sny o tom, že bude inštruktorom fitness, znemožnili veľké bolesti. Sľubný futbalista bol nájdený mŕtvy v garáži vo svojom dome po tom, čo sa jeho mama vrátila z mesta a zistila, že garážové dvere sú zamknuté.

Potom ako sa dostali do zamknutej garáže našiel jeho telo brat Kyran. Joelova matka podľa The Sun povedala, že deň pred tragédiou hovoril s otcom o plánoch do budúcnosti.