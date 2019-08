Sokolíci sa na štadióne Dunajskej Stredy cítia dobre: Guľa chváli zázemie v MOL Aréne

Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov odohrá domáce stretnutia v septembri a októbri v dunajskostredskej MOL Aréne.

"Sokolíci" zároveň spoznali miesto a čas výkopu ich úvodného kvalifikačného duelu ME 2021, na ktorý nastúpia v azerbajdžanskom Baku. Po návrate od Kaspického mora si slovenskí mladíci zmerajú sily s Dunajskou Stredou.

SR 21 vstúpi do bojov o záverečný šampionát 6. septembra v Baku v Dalga Aréne so začiatkom o 18.30 SELČ (20.30 miestneho času). Pre Azerbajdžan to bude už druhé kvalifikačné stretnutie, v prvom prehral na pôde Lichtenštajnska 0:1. „My sa už tešíme po dlhom prípravnom období na súťažný zápas, ktorým odštartujeme kvalifikáciu. Máme dostatok informácií o Azerbajdžane, na jeho stretnutí v Lichtenštajnsku sme mali aj pozorovateľa a videli sme ešte pár ďalších duelov. Ich dvadsaťjednotka zmenila pred kvalifikáciou trénera a snaží sa hrať konštruktívnejšie ako v minulosti. Naša skupina je veľmi vyrovnaná, Azerbajdžan ju začal prehrou a teraz sa bude snažiť odčiniť stratu. Veríme, že sa nám podarí dobrým výsledkom a kvalitným výkonom vstúpiť do bojov o šampionát," povedal pre oficiálny web SFZ tréner reprezentácie do 21 rokov Adrian Guľa.

V Baku hral v júni aj A-tím Slovenska, ktorý sa tešil z výhry 5:1. "My však budeme hrať na inom štadióne. Dalga Aréna je sympatická. Zástupcovia nášho realizačného tímu už boli v Azerbajdžane na pracovnej ceste a nazbierali dostatok informácií. Rozprávali sme sa aj s trénermi áčka, čo nás môže čakať. Budeme bývať v tom istom hoteli ako oni, upozornili nás aj na počasie. Hrali totiž vo vysokom teple. Dúfam, že sme na všetko dobre pripravení," zaprial si Guľa.

Štyri dni po zápase v Azerbajdžane (10. septembra) odohrá dvadsaťjednotka prípravný duel v dunajskostredskej MOL Aréne proti fortunaligistovi DAC Dunajská Streda. "Keďže v septembri máme iba jeden kvalifikačný duel, uvažovali sme aj nad druhým súperom, aby hráči mali naďalej v krvi dvojzápasový model. Ešte keď som pôsobil v Trenčíne, tak podobný zápas s nami hrala dvadsaťjednotka trénera Borisa Kitku. Páčilo sa mi to, zápas mal vtedy kvalitu a tempo. Azerbajdžan je ďaleko, preto sme sa rozhodli, že po návrate odtiaľ, budeme pokračovať v zraze v domácich podmienkach. Na SFZ sme predložili tento návrh hrať s klubom, čo sa stretlo s priaznivou odozvou. So vzájomným stretnutím súhlasili aj v Dunajskej Strede, čo ma veľmi teší. Čaká nás kvalitný zápas proti top slovenskému družstvu. Nevylučujeme, že v budúcnosti budeme pokračovať v týchto zápasoch. Oslovili sme aj Nitru či Trenčín,“ objasnil kouč SR 21.

V Dunajskej Strede odohrá SR 21 aj októbrový kvalifikačný súboj s rovesníkmi z Francúzska. "V Dunajskej Strede sme hrali počas môjho pôsobenia pri dvadsaťjednotke už viacero stretnutí. Štadión, plocha a aj zázemie je na vysokej úrovni. Som rád, že sa môžeme na októbrový duel s Francúzmi pripraviť aj po tejto stránke," uzavrel Guľa.