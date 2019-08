Architekt benátskeho mosta si poriadne zavaril: Ako je možné, že nemyslel na TOTO?

Slávny architekt Santiago Calatrava musí Benátkam zaplatiť odškodné 78 000 eur.

Podľa súdu v meste na lagúne navrhol nevhodný most, pretože nevzal do úvahy húfy turistov s batožinou. Informoval o tom v sobotu denník The New York Times. Právni zástupcovia odmietli komentovať, či sa Calatrava odvolá.

Pätica sudcov rozhodla, že španielsky architekt, ktorý sa preslávil návrhmi s elegantnými krivkami, sa pri konštrukcii mosta z ocele a skla v roku 2008 v blízkosti benátskeho nádražie Santa Lucia dopustil "zjavnej nedbanlivosti".

Stavba si podľa súdu žiada neustálu údržbu, s ktorou architekt nepočítal, hoci sa tieto problémy s prihliadnutím na množstvo turistov v Benátkach dali predvídať. Mnoho z výletníkov prichádza do benátskej stanice a ich kufre s kolieskami si na moste, najmä na sklenených doskách jeho schodov, nevyhnutne vybrali daň.

V pôvodných plánoch architekt odhadoval, že schody bude treba vymeniť každých 20 rokov. Už štyri roky po otvorení stavby muselo mesto vymeniť osem z nich, čo radnicu stálo 36 000 eur. Problémom sa tiež ukázal byť klzký povrch.