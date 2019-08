Matka predstierala blížiacu sa smrť, od charity dostala veľké peniaze: Slová sudcu z pamäti tak ľahko nevymaže

Carla Louise Evans (29) presvedčila charitu, že má rakovinu močového mechúra a zlyháva jej pečeň.

Ako informuje zahraničný portál Metro, tvrdila, že jej už veľa času nezostáva a peniaze chce použiť na vysnívanú svadbu. Organizácia pre ňu vyzbierala 15 000 libier (viac ako 16 800 eur). Matka dvoch detí zo Škótska potom doplatila len drobnú sumu a užila si veľký deň ako z rozprávky. Otvoriť galériu Carla predstierala, že zomiera na rakovinu. Zdroj: Facebook/ Carla Louise Evans

Klamárke sa ale podarilo dosiahnuť to, že napokon za svoj čin nepôjde do väzenia. "Je to len kvôli tomu, že má dve malé deti, ktoré svoju matku potrebujú," vyhlásil sudca. Dodal ale, že Carla je skutočne "hrozná klamárka, ktorá po tomto čine stratila svoju česť".

Celá situácia najviac zasiahla pracovníčku charity Karen Hobbsovú, ktorá klamárke naletela. "Aj keď som mala zo začiatku pochybnosti, potom ma svojimi klamstvami úplne presvedčila," priznáva. Po tomto incidente sa dokonca rozhodla charitu opustiť. "Veľmi sa ma to dotklo. Už nedokážem viac dôverovať ľuďom," povedala hlavný dôvod odchodu.

Carla aj počas vyšetrovania neustále políciu presviedčala o tom, že je skutočne chorá. Až na súde vyšla s pravdou von. "Áno, celé som to sfalšovala," priznala sa napokon. Sudca jej nariadil aj verejnoprospešné práce. "Mali by ste sa za seba hanbiť. Dúfam, že sa s vami už nikto nebude chcieť priateliť. Zaslúžite si to," zneli drsné slová sudcu.