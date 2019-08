Z bývalej narkomanky sa stala modelka s kráľovskými zárobkami: Jej telo vás dostane

Závisláčka, ktorá vyskúšala takmer všetky typy drog, sa vo svojich 18 rokoch rozhodla, že svoj život úplne zmení. Postavila sa na vlastné nohy a stala sa úspešnou modelkou. Dnes zarába viac ako 120 000 dolárov (108 000 eur) ročne zverejňovaním fotiek na Instagrame.

Heidi Lavonová začala fajčiť marihuanu, keď mala 12 rokov, čo ju naviedlo k tomu, aby vyskúšala lysohlávky, extázu, a dokonca vyskúšala aj crack, píše portál LADbible. Po tom, čo prežila násilie a zneužívanie, si tattoo modelka zaumienila, že sa už nikdy viac nechce vrátiť do minulosti závislej od drog. Vyliečila sa a stala sa úspešnou modelkou.

Heidi, ktorá sa narodila v Arizone, ale vyrastala v meste Fairbanks na Aljaške, tvrdí, že jej temná, chladná a vzdialená adolescencia na Aljaške ju postrčila k životu plného užívania návykových látok. „Z toho, že som tam vyrastala a dokonca tam aj zostala, nevzišlo nič dobrého. V malom meste, v ktorom som žila, bolo iba jedno tetovacie štúdio. Je tam všetko o 10 rokov pozadu,“ znejú slová Heidi.

Nuda, ktorú Heidi zažívala, ju donútila k experimentom. „Keď som mala 12 rokov, začal som fajčiť trávu. Bola ľahko dostupná a starší bratia alebo sestry mojich priateľov ju mali vždy,“ opisuje svoju mladosť dnes úspešná modelka. V súčasnosti má Heidi na svojom instagramovom účte viac ako 800 000 sledovateľov. So značkami pracuje ako fotografka a tiež modelka a vďaka jej schopnostiam s prácou na internete si dokáže zarobiť viac ako 120 000 dolárov (108 000 eur) ročne.

New cover out with #TattooRevueMag! I share this issue with some great ones including a tribute article on Stan Lee!. This will be on sale nationwide on news stands & Barnes & Noble on June 13th, 2019! So if you see me - be sure to tag me for a reshare! Thank you SO much to @tattoomediaink for this opportunity & gift! Wearing @inkaddictapparel Cover & photos by my better half @james_m_ramsey #covergirl #tattoorevue #tattoorevuemag #skinart #skinartmag #skinart_mag #heidilavon Príspevok, ktorý zdieľa HEIDI LAVON (@heidilavon), 20 Máj 2019 o 5:03 PDT

Heidi účtuje značkám okolo 300 – 600 dolárov (270 – 540 eur) za jeden príspevok, pričom niektorí jej platia mesačne 2 000 – 4 000 dolárov ( 1 800 – 3 600 eur) len za to, aby mohli kedykoľvek zverejniť fotografiu na niektorej z jej sociálnych platforiem. Taktiež predáva série retušovaných fotografií značkám a časopisom na ich redakčné a propagačné využitie.

„Byť taká nezávislá, ako práve teraz som, je pre mňa neskutočne prospešné. O použitie vlastnej fotografie podľa svojho výberu nemusím žiadať žiadneho fotografa,“ znejú slová Heidi. Dnes zverejňuje svojim fanúšikom vlastné fotky so svojím potetovaným manželom, avšak nie vždy vyzerala tak dobre ako teraz.

„Moji priatelia boli schopní zobrať fľašu alkoholu zo skrinky ich rodičov a potom ju naplniť vodou. To sa rýchlo zvrhlo na lysohlávky a potom extázu. Dokonca som vyskúšala aj crack, ktorý bol nechutný. Chutil ako súčiastky do auta alebo motorové palivo. To všetko som robila ešte pred svojou 18-kou,“ opisuje svoj život Heidi. Ako čas plynul, Heidi sa ocitla vo „veľmi hrozivom a násilnom vzťahu“, ktorý prerástol do fyzického, duševného a tiež emočného zneužívania.

„Bolo mi zle z toho, keď som videla svojich priateľov zomierať alebo ísť do väzenia. Zle z toho, že mi bolo samej zle. Zle z toho, že som bola zničená a tiež z toho, že som bola sklamaním pre rodinu a priateľov. Vyliečiť sa bolo to najlepšie, čo som mohla pre seba urobiť,“ hovorí Heidi.

Súčasťou jej liečenia bol aj veterán americkej armády James, ktorý slúžil v Iraku a Afganistane predtým, ako prišiel o časť svojej nohy. On sám sa stal tattoo modelom. „Vlastne sme sa stretli vďaka foteniu. V tom čase som bývala s kamarátom fotografom a spomenul, že pôjdeme fotiť s nejakým chlapom. Bola som strašne nervózna a vystrašená, keď som videla, ako dobre vyzerá!“ opisuje ich stretnutie Heidi. Napriek tomu, že sú obaja tattoo modely, Heidi trvá na tom, že je medzi nimi nulová konkurencia.

Ako modelke sa jej teraz darí oveľa lepšie, odkedy je čistá. „Moja pokožka je krajšia, som v lepšej kondícii a rovnako mám jasnejšiu myseľ,“ hovorí o svojom pokroku známa tattoo modelka. Heidi však stále myslí na svoju minulosť a prirovnáva sa ku „krásnej katastrofe“, avšak je vďačná za to, kde sa teraz nachádza, a že smeruje ku šťastnejšej budúcnosti s Jamesom.