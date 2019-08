Z Clare je úplne iný človek: Pre synovu svadbu schudla 70 kíl

Vyzerá ako úplne iný človek! Britke Clare Howardovej (48) sa podarilo za 15 mesiacov schudnúť neuveriteľných 70 kíl.

K rapídnej zmene ju motivovala synova svadba, na ktorej ho nechcela zahanbiť. Clare kedysi robila karate, no potom si zranila koleno a koníček musela odložiť bokom. Pre nedostatok pohybu a prejedanie sa jej hmotnosť vyšplhala na 140 kíl. Netrápilo ju to, až kým jej syn neoznámil, že sa bude ženiť. „Nechcela som ho zahanbiť tým, aká som obrovská,“ priznáva.

„Začala som jesť oveľa viac zeleniny a cvičím sedemkrát do týždňa,“ pokračuje Clare, ktorá pre chudnutie dala aj výpoveď v práci. Snaha sa jej vyplatila a do svadby rapídne schudla. „Keď syn zverejnil svadobné fotky, každý hovoril, ako úžasne vyzerám. Bol na mňa pyšný. Čoskoro dokonca opäť začnem súťažiť v karate. Chystám sa na majstrovstvá Európy,“ dodáva Clare, ktorá by sa čoskoro chcela vrátiť do roboty.

Clare kedysi robila karate, no potom si zranila koleno a koníček musela odložiť bokom. Pre nedostatok pohybu a prejedaniu sa sa jej váha vyšplhala na 140 kíl. Netrápilo ju to, až kým jej syn neoznámil, že sa bude ženiť.priznáva. „Začala som jesť oveľa viac zeleniny a cvičím sedemkrát do týždňa,“ pokračuje Clare, ktorá pre chudnutie dala aj výpoveď v práci.Snaha sa jej vyplatila a do svadby rapídne schudla.Bol na mňa pyšný. Čoskoro dokonca opäť začnem súťažiť v karate. Chystám sa na majstrovstvá Európy,“ dodáva Clare, ktorá by sa čoskoro chcela vrátiť do roboty.