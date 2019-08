Unikátny objav v Pompejach: Našli sa predmety, z ktorých sa budete červenať

Talianski archeológovia sa opäť blysli! V Pompejach objavili truhlu s viac ako stovkou drobných predmetov, ktoré pravdepodobne slúžili ako amulety. Nachádzali sa v dome, ktorý už minulý rok jeden významný objav priniesol.

Pred rokom sa v tom istom dome našiel významný nápis, ktorý zmenil datovanie zániku Pompejí. Z augusta sa posunul na október roku 79 nášho letopočtu. Teraz sa tu našla truhlica so soškami, kryštálmi, gombíkmi, ale i miniatúrami penisov zo skla, jantáru, bronzu či kostí. Ich význam zatiaľ nie je jasný, no predpokladá sa, že slúžili ako amulety. „Takúto veľkú a rozmanitú zbierku sme doteraz nikdy nenašli. Je to úžasný objav,“ uviedol riaditeľ Pompejí Massimo Osanna (56).

Amulety mali patriť žene, ktorá vykonávala ochranné rituály.Jantár je zase spájaný s plodnosťou a šťastím v láske,“ dodáva Osanna.

V dome sa našli aj pozostatky desiatich ľudí, ktorí zahynuli pri erupcii sopky Vezuv. Testy DNA majú ukázať, či šlo o členov rodiny a či je medzi pozostatkami aj majiteľka amuletov.