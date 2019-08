Švidraňová otvorene o rozchode s Talianom: Čo mi na ňom prekážalo

Odhalila pozadie rozchodu! Speváčka a herečka Barbora Švidraňová (31) minulý mesiac priznala, že láske s talianskym bubeníkom Francescom Mendoliom (38) odzvonilo.

S hudobníkom má pätnásťmesačného synčeka Gabriela. Známa ryšavka Novému Času teraz prezradila, prečo už s Talianom nedokázala ďalej fungovať.

Švidraňová v júli všetkým vyrazila dych správou, že medzi ňou a Talianom Francescom je koniec. Speváčka teraz rozchod rozmenila na drobné.Vôbec nie som tragicky naladená, teším sa, že možno príde niečo lepšie,“ zhodnotila románik s hudobníkom Barbora, ktorá má jasnú predstavu, aký by mal byť jej ďalší partner: „Milujúci. To je najdôležitejšie. A taký, ktorý bude mať prirodzenú zodpovednosť za rodinu, aj keby bol neviem aký muzikant. Že je to dôležitejšie ako kariéra. V tomto sme sa nepohodli.zdôraznila umelkyňa, ktorá sa vracia na koncertné pódiá a objaví sa aj v jojkárskom seriáli Bola raz jedna škola.