Čudné manévre v Ďuďovom († 46) dome: Záhadný čin jeho dcéry pred pohrebom

Po tom, čo sa streda zapísala čiernym perom do kroniky kapely Hex po skone jej speváka Petra Dudáka († 46), sa v Rusovciach, kde známy hudobník žil, striedala jedna návšteva za druhou.

Okrem priateľky Mirky sa včera popoludní v dome objavila aj Ďuďova dcéra Mária, ktorá by mala žiť v zahraničí. Do nehnuteľnosti svojho otca podľa informácií Nového Času prišla so svojou matkou, bývalou manželkou Dudáka krátko na to, ako jeho partnerka Mirka dom opustila. Dlho sa však nezdržala a rovno si aj odviezla Ďuďovo auto!

Len pár dní po smrti muzikanta Petra Dudáka priletela na Slovensko jeho dospelá dcéra Mária. Narodila sa do manželstva, ktoré jej rodičom vydržalo 24 rokov. Po rozvode žil Ďuďo s partnerkou Mirkou, ktorú Nový Čas taktiež zachytil v dome známeho speváka včera popoludní. Na jej tvári bolo badať, že sa s jeho stratou vyrovnáva len veľmi ťažko.

Do dvora zviezla smetné nádoby a ufujazdila autom preč. Ona však nebola jediná, kto sa pred domom v Rusoviach mihol.Po tom, čo Mirka opustila dom, o necelú polhodinu sa pred bránou ukázala Dudákova dcéra Mária aj so svojou matkou v luxusnom aute.

Mária si otvorila bránu aj dvere do domu a o tri minúty bola vonku. „V dome bola chvíľku. Vybehla von, rýchlo nasadla do otcovho auta, ktoré mal zaparkované pred domom a odišla preč,“ dozvedeli sme sa. Verejná posledná rozlúčka so spevákom sa uskutoční v pondelok v Starej tržnici v Bratislave o 19 hodine. Pohreb sa bude konať v úplnom súkromí v kruhu najbližších.