Posledný rozhovor Petra Ďuďa Dudáka († 46): Prvýkrát o chorobe aj o zmene v liečbe

Veril, že sa vylieči. Spevák a zakladateľ hudobnej skupiny Hex Peter Ďuďo Dudák († 46) pred tromi dňami podľahol zákernej chorobe, s ktorou bojoval rok.

Hoci posledné týždne už boli preňho veľmi náročnými, ešte pred dvomi mesiacmi bol plný síl a dúfal, že rakovinu pankreasu premôže. Žiaľ, nestalo sa tak, a už naveky bude hrať svoje piesne v nebi. Ďuďo ešte v polovici júna exkluzívne pre Nový Čas víkend porozprával o tom, ako zareagoval, keď mu lekári oznámili zdrvujúci verdikt, i to, ako sa popasoval s ťažkou liečbou a čo bolo jeho hnacím motorom do budúcnosti.

Skupinu Hex i verejnosť v strede týždňa zasiahla šokujúca správa. Frontman kapely Ďuďo, ktorému lekári pri vlaňajšej preventívnej prehliadke diagnostikovali rakovinu pankreasu, odišiel z tohto sveta. Ešte pred dvomi mesiacmi sa však spevák cítil v rámci možností dobre, bol vo fajn kondícii a otvorene dokázal porozprávať o zákernej rakovine, pre ktorú si pri liečení musel prejsť peklom.

Hlava kapely Hex tak urobila výnimku, keďže dovtedy bola na slovo veľmi skúpa. „Stále sa liečim, v podstate od minulého leta,“ začal s rozprávaním zoslabnutý Ďuďo, ktorého v posledných mesiacoch choroba zmenila na nepoznanie. O niekoľko kíl ľahší a viditeľne zmenený priznal, že je liečba zatiaľ úspešná, čo ho držalo pozitívne naladeného.

„V istom momente mi zmenili liečbu, čo je zaujímavé, lebo tá chemoterapia bola ťažká, a teraz mám nasadenú ľahšiu, ktorá zaberá, čo je pre mňa výborné, lebo to aj lepšie zvládam,“ povedal v júni muzikant v exkluzívnom rozhovore pre Nový Čas víkend. V tom čase z Ďuďa sršala pozitívna energia a bolo na ňom badať, že verí a má nádej, že dokáže túto zákernú chorobu poraziť a žiť ďalej.

„Dúfam, že to ide dobrým smerom, všetky parametre, ktoré sa sledujú, klesajú. Touto cestou by som chcel pozdraviť a zaželať všetko dobré celému obrovskému tímu, čo pracuje v Národnom onkologickom ústave, lekárom, sestričkám, ošetrovateľom, ktorí odvádzajú veľmi ťažkú prácu v náročných podmienkach a starajú sa vzorovo o pacientov. Veľmi pekne im ďakujem,“ dodal sympatický hudobník.

Kapela mu dávala energiu

Pre každého človeka je prijatie choroby veľmi náročné. Výnimkou nebol ani Ďuďo, ktorý sa s informáciou o tom, že má rakovinu, vyrovnal po svojom. „Je to pomerne ťažké na spracovanie a chvíľu mi to trvalo, ale v konečnom dôsledku som sa rozhodol, že sa nebudem stresovať zbytočne viac, ako je treba, a snažím sa normálne ďalej fungovať. Aj s kapelou, aj v ostatných prácach, ktoré robím. A žiť tak, akoby som bol zdravý,“ uviedol pred časom spevák, ktorý si nepripúšťal, že by boj so zákerným ochorením napokon mohol prehrať.

Každý okamih svojho života si, naopak, vážil a užíval plnými dúškami. Nielen priateľka Mirka, s ktorou tvoril pár viac ako tri roky, ale aj jeho parťáci zo skupiny Hex boli preňho dôležitým hnacím motorom. „Viac to človeka hodí do prítomnosti a veľa vecí sa mu javí menej podstatných. Mám, samozrejme, svoje muchy a chodím stále na stretnutia neskoro, ale nestresujem sa a žijem v prítomnosti. Na pódiu si to užívam, dáva mi to veľa energie,“ dodal.

Túžil žiť starý život

Hoci Ďuďo dlhé mesiace statočne zápasil s ťažkou chorobou, nedal sa ňou zlomiť a snažil sa žiť normálnym životom. Tak, ako do zlomového momentu, keď sa stal onkologickým pacientom. „Veľmi veľa čítam a rád pozerám filmy, svojho času som intenzívne behával a rád by som sa k tomu znovu vrátil. Je to pomerne jednoduchý šport, ktorý môže robiť človek sám s najmenším vybavením,“ uzavrel s nádejou spevák. Osud to však napokon zariadil inak a Ďuďo na následky choroby skonal 14. augusta v nemocnici, v prítomnosti najbližších.