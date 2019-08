Výherkyne Veľkej súťaže Nového Času o dovolenky pri mori: Gabriela poletí prvýkrát k moru

Tešia sa na dovolenku. Vo Veľkej letnej súťaži denníka Nový Čas a cestovnej kancelárie Sun &Fun Holidays boli 16. augusta 2019 vyžrebovaní poslední traja výhercovia.

V týždni od 5. do 11. augusta sa hralo o 3 pobyty pre dve osoby v hotelových rezortoch v Turecku. Okrem Emílie (74) z Považskej Bystrice a Marty (54) zo Stakčína sa na dovolenku teší aj Gabriela (57) z Partizánskeho.

Parádny 7-dňový pobyt v rezorte Otium Hotel Seven Seas ***** si užije Marta Jelineková (54) zo Stakčína. Výhre najprv nemohla uveriť. „Bola som v šoku, mala som vtedy pri sebe svoje 2 deti,“ prezradila. Pôjde asi s dcérou, pretože manžela z práce nepustia. „V Turecku sme boli asi 3-4 roky dozadu s deťmi,“ povedala šťastná výherkyňa, ktorá pracuje ako vedúca potravín. Na more a Hotel Side Royal Palace ***** sa teší aj Gabriela Sitárová (57) z Partizánskeho, ktorá pravidelne súťaží s Novým Časom.

„Vyhrala som už v krížovkách, no niečo takého veľkého som ešte nevyhrala,“ prezradila a dodala: „Ešte som nikam neletela. Len pred 20 rokmi som bola autobusom v Španielsku.“ Teší sa aj Emília Mišútová (74) z Považskej Bystrice, ktorá pôjde s vnučkou (14) do Hotela Granada Luxury Resort & Spa ***** . „S vnučkou to bude veľká zábava. Neviem sa dočkať,“ uzavrela posledná výherkyňa súťaže o letné dovolenky.