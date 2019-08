Kiska chcel zjednotiť opozíciu, no hneď je oheň na streche: Hádka s Matovičom o esemeskách

Ukázali jednotu, no zároveň hádku so starými opozičnými politikmi. Po zverejnení šifrovanej komunikácie Mariána Kočnera (56) sa lídri štyroch strán postavili pred kamery so spoločným vyhlásením, aby demonštrovali možnú spoluprácu po voľbách.

Schôdzku zorganizoval Andrej Kiska (56), ktorý tvrdí, že na ňu pozýval aj šéfov súčasných opozičných strán SaS a OĽaNO. Igor Matovič (46) však tvrdí, že k ničomu takému nedošlo. Kde je pravda? Po tom, čo sa na svetlo sveta dostali prepisy konverzácie Kočnera s jeho volavkou Alenou Zsuzsovou, sa Robert Fico, Andrej Danko aj Béla Bugár bránili, že s Kočnerom nemajú nič spoločné. Ten si totiž o schôdzkach či komunikácii s nimi výdatne písal. Akékoľvek dohody, tajné stretnutia či vplyv na ich rozhodnutia lídri koalície popierajú. V piatok ráno sa však zorganizovali tzv. lídri novej opozície, ktorých strany nie sú v súčasnosti v parlamente. Otvoriť galériu Lídri strán Za ľudí, PS/Spolu a KDH tvrdia, že chcú po voľbách spolupracovať. Zdroj: TASR Spoločné vyhlásenie zorganizoval Andrej Kiska zo strany Za ľudí, pričom po jeho boku stáli lídri PS/Spolu a KDH. Vo vyhlásení sa zaviazali k tomu, že po voľbách chcú spolupracovať a budú sa snažiť popretŕhať väzby medzi políciou, prokuratúrou a ľuďmi, ktorí sú napojení na zločineckú sieť. Kiska zároveň odpovedal aj na otázku, či nechceli prizvať aj SaS a OĽaNO: „Pánu Sulíkovi som poslal email s návrhom tohto vyhlásenia a poprosil som ho, či sa ku nám nepridá, odpoveď som nedostal. Pánovi Matovičovi som poslal dve esemesky, kde som ho poprosil o osobné stretnutie, žiaľ, neozval sa.“ Vo vyhlásení sa zaviazali k tomu, že po voľbách chcú spolupracovať a budú sa snažiť popretŕhať väzby medzi políciou, prokuratúrou a ľuďmi, ktorí sú napojení na zločineckú sieť.: „Pánu Sulíkovi som poslal email s návrhom tohto vyhlásenia a poprosil som ho, či sa ku nám nepridá, odpoveď som nedostal. Pánovi Matovičovi som poslal dve esemesky, kde som ho poprosil o osobné stretnutie, žiaľ, neozval sa.“ Krátko na to reagoval na vyhlásenie aj Matovič. Ten tvrdí, že Kiska klame. „Bohužiaľ, nie je to pravda. Andrej Kiska mi žiadne SMS správy ohľadom spoločného vyhlásenia a tlačovej konferencie opozície k téme Kočnerovej komunikácie neposlal. Kiska mi poslal dve SMS-ky, či nemám chuť a čas na kávu s ním v pondelok, či vo štvrtok. Prvú 5. júla a druhú 8. júla. Neodpovedal som mu na ne hneď, lebo som chuť nemal,“ skonštatoval Matovič. Kiska, Truban a Beblavý reagujú na Kočnerove správy: Slovensko je ešte v horšom stave ako za Mečiara Sulík uviedol, že Kiska sa mu ozval len v stredu podvečer. „O piatkovej tlačovej besede sa nezmienil, a keďže v týchto dňoch cestujem po Slovensku, plánoval som sa tomu venovať až v piatok. Samozrejme, ak by som vedel o tom, že zmluva sa ide verejne prezentovať už v piatok ráno, bol by som sa zúčastnil,“ uzavrel šéf SaS.