Hrošovský sa už teší na novú výzvu: Čaká ho Liga majstrov s Genkom

Posledných 120 minút v drese FC Viktoria Plzeň odohral v stredu Patrik Hrošovský.

Ako kapitán viedol mužstvo českého vicemajstra v odvete 3. kola Európskej ligy 2019/2020 proti belgickým Antverpám. Napriek víťazstvu 2:1 po predĺžení to bola smutná rozlúčka, keďže klubu zo Štruncových sadov to nestačilo na prienik do play-off o skupinovú fázu tejto európskej pohárovej súťaže. Pred týždňom totiž na belgickej pôde prehral 0:1.

Plzenčania boli vďaka dvom gólom útočníka Michaela Krmenčíka zo záveru riadneho hracieho času a úvodu predĺženia blízko k postupu. Škrt cez rozpočet im urobil v 112. minúte inkasovaný gól, na ktorý už v zostávajúcich minútach nedokázali zareagovať.

"Až na konci stretnutia, keď sme inkasovali, som si začal uvedomovať, že sú to moje posledné minúty v plzenskom drese. Bohužiaľ, dopadlo to tak, že sme nepostúpili. Som vďačný za to, čo som tu zažil. Boli to krásne chvíle, na ktoré nikdy nezabudnem," uviedol Hrošovský, ktorého reakciu prinieslo Rádio Slovensko.

Paradoxne, práve v Belgicku - v krajine "premožiteľa" Plzenčanov - bude pokračovať Hrošovského kariéraGenk sa v tejto sezóne predstaví v skupinovej fáze Ligy majstrov. "Teším sa na novú výzvu," poznamenal 27-ročný bojnický rodák.

Hrošovský bol kmeňový hráč Viktorie Plzeň od roku 2009, v A-mužstve tohto klubu sa prvýkrát objavil o dva roky neskôr a následne zbieral skúsenosti na hosťovaniach v Sokolove, Ústí nad Labem a Znojme. Od roku 2013 je stabilnou súčasťou kádra Plzne, za ktorú odohral dovedna 213 súťažných duelov a zaznamenal v nich 13 presných zásahov a vyše 20 gólových prihrávok. Niekoľkokrát bol v zápasoch aj kapitánom plzenského tímu.

Tretie predkolo EL bolo okrem futbalistov Plzne konečnou aj pre ďalšie dva české kluby. Mladá Boleslav vypadla s rumunským FCSB (prvý zápas v Rumunsku 0:0, odveta v Česku 0:1) a Sparta Praha s tureckým Trabzonsporom (prvý zápas v Česku 2:2, odveta v Turecku 1:2).