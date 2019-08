Bakoš opäť vymenil dres: Mojou prioritou bolo zostať v KHL

Opäť zmenil klub! Reč je o reprezentačnom útočníkovi Martinovi Bakošovi (29), ktorý bude v kariére pokračovať v tíme Admiral Vladivostok.

Denníku Nový Čas prezradil, že ponuka od „námorníkov“ bola prvá a seriózna a keď­že chcel naďalej zotrvať v KHL, tak ju akceptoval. Na východe Ruska mu bude počas sezóny robiť spoločnosť aj rodina!

Skúsený slovenský útočník Martin Bakoš, ktorý je aktuálne s Vladivostokom na turnaji v českých Pardubiciach, dohrával minulú sezónu v konkurenčnom ruskom klube HK Soči. „Rokoval som so Soči o predĺžení spolupráce, ale nedohodli sme sa. Následne došla ponuka od Vladivostoku, ktorá bola seriózna a keďže mojou prioritou bolo zotrvať naďalej v KHL, tak sme sa dohodli,“ vyjadril sa Bakoš, ktorý si už stihol trošku pozrieť aj polmiliónové námornícke mesto, v ktorom má domovské sídlo aj Tichomorská flotila.

„Mesto je nádherné, dobré na život s rodinou. Jediná nevýhoda je tá, že je to ďaleko od Slovenska,“ pousmial sa Martin, ktorý za vyše roka mení už po tretíkrát pôsobisko. V roku 2018 pôsobil v českom Liberci, vlani skúšal v zámorí šťastie na farme Bostonu a následne dohral ročník v spomínanom ruskom klube Soči. „Keby nebola ponuka zo zámoria, tak toľko klubov nemením. Skúsiť šťastie v zámorí a zabojovať o šancu v NHL v tíme Bostonu bola pre mňa veľká výzva. Keby som to neskúsil, ľutoval by som to do konca života. Takže vôbec mi nevadili tie sťahovania,“ pokračoval Bakoš, ktorého na jednej strane mrzí, že si túto sezónu nezahrá v KHL proti bratislavskému Slovanu, ale na druhej strane v tom vidí aj pozitíva.

„Návratom Slovana do extraligy sa zvýši úroveň ligy, opäť sa fanúšikovia môžu tešiť na vybičované zápasy Slovana s Košicami, Trenčínom, Bystricou a tribúny sa znovu zaplnia,“ doplnil reprezentačný útočník, ktorému spoločnosť bude v Rusku robiť aj jeho manželka Paula s dcérkou Ester. „Prídu za mnou na začiatku sezóny, teraz počas prípravy ostali na Slovensku, keďže sme dosť cestovali.“