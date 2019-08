Hrošovský dal Plzni posledné zbohom: Slzy ešte neboli

Chcel pomôcť Plzni do skupiny Európskej ligy, no to sa napokon nepodarilo.

Slovenský futbalista Patrik Hrošovský odohral vo štvrtok proti Antverpám posledný zápas v modročervenom drese. Skúsený záložník sa presúva do belgického Genku, kde na neho čaká Liga majstrov.Futbalisti Plzne si skupinovú fázu Európskej ligy nezahrajú. V odvete 3. predkola síce na svojom ihrisku zvíťazili nad belgickým Royal Antverpy 2:1 po predĺžení, to im však po prehre 0:1 v prvom stretnutí nestačilo. Hostí posunul do play-off strelený gól na pôde súpera. Po vypadnutí z EL tak Hrošovský zamieri do Racingu Genk, s ktorým sa už v júli dohodol na zmluve do júna 2024. Genk za neho zaplatil viac ako 3,90 milióna eur. Plzeň opúšťa súčasný kapitán, duša a kľúčový hráč mužstva. Slovenský futbalista sa za osem rokov strávených u našich susedov vyšvihol medzi najlepších borcov v Česku i na Slovensku. „Slzy ešte neboli, po zápase som sa lúčil s fanúšikmi. S ľuďmi, s ktorými som tu zažil fantastické chvíle, sa ešte rozlúčim. Nastal čas vyskúšať si prvý zahraničný angažmán, pretože Česko som ako zahraničie nebral," uviedol Hrošovský.