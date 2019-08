Liverpool má problém: Náhradného brankára zlikvidoval besný fanúšik

Španielsky futbalový brankár Adrián pred necelými dvoma týždňami prestúpil ako voľný hráč do FC Liverpool a mal byť nenápadnou dvojkou za Brazílčanom Alissonom Beckerom.

Prešlo však len pár dní a meno rodáka zo Seville sa skloňuje najčastejšie spomedzi všetkých hráčov "The Reds". Minulý piatok sa nečakane dostal do bránky v ligovom stretnutí proti Norwichu, v stredu vychytal úradujúcemu víťazovi Ligy majstrov triumf v Európskom superpohári a tesne pred ďalším duelom Premier League hlási kuriózne zranenie.

Tridsaťdvaročný Adrián má problémy s členkom, ktoré mu nechtiac spôsobil jeden z fanúšikov Liverpoolu. Vášnivý priaznivec chcel s hráčmi oslavovať superpohárové prvenstvo. V snahe podeliť sa o radosť so svojimi obľúbencami však spadol a zranil španielskeho gólmana. "Niet pochýb o tom, že milujeme našich fanúšikov. Takéto veci sa však nesmú stávať. Nie je to žiadna sranda. Fanúšikovia musia byť zodpovední za svoje správanie, je to šialené. Človek si povie, ako sa to vôbec mohlo stať?," uviedol tréner Liverpoolu Jürgen Klopp, ktorý musí riešiť nepríjemnú brankársku otázku.

"Yeah, crazy."



Jurgen Klopp on the incident involving a Liverpool fan which led to Adrian's injury pic.twitter.com/gDAbibwi2J — B/R Football (@brfootball) August 16, 2019

Nemecký kouč sa v minulej sezóne spoliehal na brazílskeho gólmana Alissona, ktorý momentálne patrí na svojom poste medzi najlepších hráčov sveta. Brankárska jednotka si však v prvom ligovom kole proti Norwichu pri jednom z odkopov zranila lýtko a bude pauzovať niekoľko týždňov. Ak teda Adrián nebude môcť nastúpiť, šancu dostane jeden z dvojice rezervných gólmanov. Mladý Ír Caoimhin Kelleher taktiež nie je v stopercentnom zdravotnom stave a Brit Andy Lonergan prišiel do klubu iba na krátkodobé hosťovanie.

Anglický vicemajster odohrá zápas druhého kola domácej najvyššej súťaže v sobotu o 16.00 h SELČ na trávniku Southamptonu.