Čo ukrývajú chalupy slovenských celebrít: Od skromnej romantiky po luxus

Rýchle tempo, pracovná vyťaženosť, stres. Súčasť dnešného uponáhľaného života, ktorému sa nevyhli ani slovenské celebrity.

Fotogaléria 28 fotiek v galérii

Aby ich dynamický životný štýl úplne nezhltol, rozhodli sa nájsť si útočisko mimo mesta a užívať si voľno na chalupách a chatách. Spoznajte ich milované miesta, kde čerpajú nové sily.

Moderátorka Katarína Brychtová (52): Šťastie som našla na kopaniciach

Katka má k chalupe na kopaniciach na Myjavskej pahorkatine vrúcny a blízky vzťah. Jej rodičia ju kúpili, keď mala 6 rokov, a spolu so sestrou a bratom tam trávili skoro každý víkend a aj celé prázdniny., namiesto splachovacieho záchoda bola na dvore drevená búdka, spali sme v posteliach so slameným matracom. Bolo to pre nás, mestské deti, veľké dobrodružstvo. Blízko bol les, kam sme chodili na maliny, neďaleko priehrada, kde sme sa v lete kúpali v ľadovej vode a v zime korčuľovali,“ spomína na krásne chvíle moderátorka.

Keď so súrodencami vyrástli, rodičia chalupu prestavali a vzniklo z nej veľké, pohodlné bývanie pre rozrastajúcu sa rodinu. „Zvykneme tu tráviť sviatky, oslavujeme narodeniny, výročia a vždy v auguste pozývame celú širokú rodinu na veľké stretnutie, kde nás býva aj vyše päťdesiat. Som šťastná, že náš domček, ako našu chalupu familiárne voláme, majú rovnako radi aj moje deti, pretože aj ony tu prežili krásne chvíle so svojimi starými rodičmi i s bratrancami a so sesternicami. A skvelé je, že už sem chodievame aj s našimi vnukmi! Napustíme gumený bazénik, vytiahneme kýblik a lopatku, teraz inštalujeme novú hojdačku... Skrátka, naša chalupa je super,“ pochvaľuje si Katka, ktorá sa vždy teší, ako si na myjavských kopaniciach oddýchne. „Čas tu plynie pomalšie. Veľa čítame, ale aj varíme, pečieme, chodíme na prechádzky. Príroda je v okolí Myjavy naozaj krásna. A priamo z nášho altánku vidím Bradlo, kde je pochovaný Štefánik. Keď tak sedím na priedomí, vychutnávam si tento výhľad a popíjam kávičku, cítim sa fakt šťastná.“

Speváčka Marcela Laiferová (74): V kráľovstve ruží

Známa speváčka vyrastala v meste a možno tento fakt spôsobil, že nikdy nemala vrúcny vzťah k prácam v záhrade. „Nepamätám si dokonca, že by som napríklad polievala kvety na okne, prosto ma to nebavilo.Ale rodičia nás viedli k láske k prírode napríklad tak, že aj keď popŕchalo, obliekli nám pršiplášte a išli sme do lesa. Môj záujem o záhradu začal až po mojej tridsiatke,“ vraví Laiferová. Chalupu si kúpila v Častej (okr. Pezinok) najmä kvôli synovi, ktorý mal problémy s prieduškami.

„Kolegyňa lekárka mi poradila, že najlepší vzduch je práve v oblasti Častej a odporúčala mi, aby sme tam aspoň na niekoľko dní chodili. Neskôr, keď sa synove problémy stratili, kúpila som domček v Piešťanoch. K tomuto kúpeľnému mestečku som mala od detstva vzťah. Chodievali sme tam často s mamou, ktorá mala v kúpeľoch priateľku,“ vraví držiteľka zlatej Bratislavskej lýry z roku 1970. Interpretka hitov Hrdá láska, Lampy už dávno zhasli či Poď bielou alejou našla v malom piešťanskom domčeku svoj malý raj. „Začali ma veľmi zaujímať kvety, najmä ruže. Záhradu mám plnú krásnych anglických ruží, neťažilo sa mi chodiť kupovať ich k pestovateľom do Rakúska. Milujem aj pivónie, jedna v mojej záhrade je úplnou reklamou na krásu. Je veľmi neobyčajná, začína kvitnúť na oranžovo, mení sa na ružovú a nakoniec ostane biela. Som zo svojej záhrady nadšená. Je to veľmi osožné, byť s rastlinami, s pôdou, chodiť bosá po záhrade. Dokonca mám vyšľachtenú červeno-bielu ružu s mojím menom. Každý človek by mal mať nejaký únik do prírody, pretože ľudia prírodu nutne potrebujú.“

Herec Juraj Šoko Tabaček (40): Chalupu sme opravovali sami

Medzi vášnivých chalupárov patrí aj herec, komik a skvelý improvizátor Juraj Tabaček. Chalupu má v Makove na Kysuciach, odkiaľ pochádza jeho otec.Predošlú sme mali v Oravskej Lesnej, ktorá by dnes mala asi 130 rokov. Tata ju svojpomocne dal do stavu, ktorý rešpektoval vidiecku oravskú architektúru. Žiaľ, udrel do nej blesk a zhorela. Nejaký čas sme potom ostali bez chalupy. Tata začal pátrať po nejakej inej a asi pred 25 rokmi kúpil túto v Makove, ktorú som neskôr zdedil,“ vysvetľuje Šoko.

„Pre mňa je chalupa jedna z vecí, ktorá ma robí kompletným, lebo tam utekám pred svetom a tam sa mi občas stane, že stretnem aj seba,“ smeje sa. „Prevažnú väčšinu prác sme robili svojpomocne, naozaj je tam veľmi málo kúskov dreva, ktoré by som ja alebo tata nemal v ruke. Interiér máme zariadený účelne, prakticky a vo veľkej miere v pôvodnom duchu, máme tam pôvodnú veľkú pec, v ktorej sa dá piecť chlieb,“ vraví a hneď aj prezradí, čo je jeho výsostnou doménou. „Kosenie bolo od začiatku mojím mentálnym relaxom. Krajina je tu poznamenaná pôvodným poľnohospodárstvom. Náš pozemok leží na úzkych, dlhých medziach a kosenie nie je úplne jednoduché. Máme to tu s rodinou radi, sme všetci spolu na čerstvom vzduchu. Je tu také ticho, že keď človek príde z mesta, tak mu z toho ticha až píska v ušiach. V noci je tu krásna obloha, je to miesto, kde si aj moje deti Jakub (9) a Adelka (4) vyskúšajú, aké je to kosiť trávu, chytiť sekeru do ruky namiesto mobilu.“

Herec Matej Landl (56): Bez elektriny, bez signálu

Otvoriť galériu Matej Landl Zdroj: Majo Peiger, Nový Čas

Sympatický herec, ktorého staršia generácia spája najmä so seriálom Spadla z oblakov, je chalupár telom aj dušou. „Keď som bol tretiak na vysokej škole, prišli za mnou Peťo Šimun s Marošom Geišbergom, či nekúpim krásnu dreveničku na Kysuciach, ktorú však treba zrekonštruovať. Vlastnil ju nebohý herec Leopold Haverl († 79). Lenže bol tak pracovne vyťažený, že nemal šancu chodiť tam tak často, ako si predstavoval. Preto ju v roku 1984 predal.,“ hovorí Landl. „Vymenili sme strechu, vlastnoručne sme chalupu zdvíhali, aby sme mohli vymeniť hrady za nové. Trvalo asi tri roky, kým sa nám podarilo urobiť jednu miestnosť. Postupne si to moji spolumajitelia rozmysleli, po desiatich rokoch som zostal majiteľom len ja sám,“ pokračuje a dodáva, že každý chalupár mu dá isto za pravdu, že tam je vždy čo robiť.

Strechu už menil dvakrát, pritom takmer všetky rekonštrukcie si herec robí sám, prípadne so svojimi priateľmi. A hoci je veľmi zručný, priznáva, že na odborné záležitosti si volá profesionálov. „Chodievam na chalupu, ako často sa dá, vždy, keď mám voľný víkend a náhodou nejdeme s rodinou niekam inam. Veľmi rád tam chodia aj moji synovia Jakub (27), Jojo (20) a Maťko (15),“ vraví známy seriálový opilec Bystro z Hornej Dolnej, ktorý sa na chalupársku romantiku rozhodne sťažovať nemôže. „Nie je tam voda ani elektrina, žiadny signál, takže je tam naozaj absolútny pokoj. Svietime sviečkami, baterkami, lampášmi. Asi 50 m od chalupy mám prameň a je tam jedna z najčistejších vôd široko-ďaleko. Je to pre mňa najkrajšie miesto na svete.“ tvrdí.

Herečka Zuzana Kocúriková (70): Záhrada aj s kostolom

Dedinskú usadlosť na Záhorí objavila sympatická čiernovláska pred vyše 40 rokmi úplne náhodne s manželom, režisérom Petrom Mikulíkom a so svojím otcom.Na Záhorí sa vtedy točilo veľmi veľa filmov, no v tom čase to bol pre chalupárov úplne neznámy kút. Pozemok bol opustený bývalý statok, na ktorom bola vysušená kukurica, obilie, ale pôsobilo to veľmi romanticky a malebne. Mali sme s mojím mužom asi 500 korún, nič viac. Môj otec vtedy vyhlásil: Toto bude mojej Zuzinky! Tak sa aj stalo,“ spomína herečka, ktorá chalupu využila naplno v čase, keď bola dcéra Katka (40) malá. „Teraz tam chodíme aj s malým vnúčikom Oliverom Petrom, ktorý sa narodil vlani v januári.“

V pozemku je „zahryznutý“ maličký katolícky kostolík, ktorý je súčasťou záhradky. „Je funkčný, vchod má z ulice. V nedeľu sú tam bohoslužby, ľudia krásne spievajú. Na záhrade mám lavičky, sadnem si na ne, počúvam, ako spievajú a rozjímam,“ rozplýva sa nad týmto čarovným miestom herečka, ktorá sa rada rýpe v zemi. „Záhradu som založila vlastnými rukami a úplne intuitívne. Môj muž je mestský človek, ale zas musím povedať, že keď bolo treba, pomohol mi,“ prezradí Kocúriková. Dnes je záhrada nádherným ozdobným 38-árovým parkom. Pred rokom a pol si dali majitelia tohto čarovného miestečka navŕtať studňu, takže vody na polievanie majú dostatok. „Po celej záhrade máme závlahu. Na kosenie trávy máme šikovného pomocníka. Bez neho by sme to nezvládali, veď to berie veľa času. Okrem toho máme skvelého Lojza – piliara, ten mi pomáha strihať a opilovávať kríky. O ostatné sa s radosťou starám ja, mám to ako relax,“ vraví herečka.

Moderátorka Mirka Almásy (44): V novom pri rodičoch

Známa moderátorka markizáckeho počasia vraví, že chalupárči od detstva. Jej otec totiž postavil v Podkylave na Kopaniciach (okr. Myjava) dom. „Rodičia sa tam na dôchodok presťahovali z bytu z Brezovej pod Bradlom. Chodili sme tam s manželom Ľubošom a s našimi synmi Martinom (14) a Tomášom (9) často, a,“ vysvetľuje Mirka a vraví, že prístavbu ocenil najmä manžel, pretože si tam môže vešať trofeje z poľovačiek. No a keďže pán Almásy má vzťah k rastlinkám a rád vysádza okrasné stromy či skalky, v záhrade sa naozaj vybláznil.

„Pre mňa chalupa slúži skôr na dobrý relax, najradšej tam spím, pretože sa tam spí neskutočne dobre,“ smeje sa blondínka. Almásyovci si chalupu užívajú už šesť rokov a využívajú ju tak často, ako sa len dá. Mirka si pochvaľuje aj polohu, pretože do Podkylavy to nemajú z Bratislavy príliš ďaleko. „Za hodinu sme tam,“ konštatuje. „Spájame príjemné s užitočným, navštívime rodičov a zrelaxujeme. Je tam neskutočný pokoj. V okolí sa dá navštíviť agrofarma s kravičkami a koníkmi. Radi chodíme na špacírky do Piešťan a najčastejšie do lesa so psami, ktorý máme hneď nad chatou,“ dodáva známa rosnička.

Hudobník Peter Hečko (69): Raj pre vnúčika

Manželia Hečkovci si chalupu kúpili ešte koncom 80. rokov minulého storočia., kde by bol dobrý vzduch, kde by sme si mohli opekať. Našli sme v blízkosti Trnavy domček, ktorý spĺňal naše predstavy,“ hovorí muzikantská legenda. Súrodenecká dvojica Peter a Júlia Hečkovci v 80. rokoch doslova valcovali hitparády, takže chalupa bola tak trochu aj únik do ticha. „V záhrade rástli vysoké ihličnaté stromy... Bol to starý dedinský dom, ktorý sme kompletne prestavali na dnešnú podobu. Mali sme architekta, ktorý vymyslel, ako to bude vyzerať a rekonštrukciu realizovali naši priatelia a remeselníci z dediny.“

Hečko je veľký kutil a pri rekonštrukcii veľa vecí robil sám, s inými mu pomáhala manželka Alenka (65). „Spojením troch izieb vznikla jedna veľká obývačka s krbom. V zadnej časti sme zachovali kachle – peterky od pôvodných majiteľov, ktoré sme opravili a fungujú dodnes. Majú úžasnú výhrevnosť,“ pochvaľuje si hudobník a vysvetľuje, ako s manželkou vlastnými rukami rozobrali do poslednej tehly dva staré komíny a postavili ich nanovo. „Urobili sme si šalung, vyrovnali vodováhou, je to precízna robota. Na chalupe je stále čo robiť. Záhrada zarastá, kosíme trávu, striháme dreviny, brečtan, bazu, divé ruže, ktoré rastú medzi kríkmi. Aj s bazénom je veľa práce, ale už máme prístroje, ktoré nám pomáhajú ho udržiavať. Syn Michal (41) chodí aj s rodinkou za nami, trojročný vnúčik Maximko tu má raj.“

Spevák Janko Kuric (56): S výhľadom na golf

Manželia Janko Kuric a Simona Bubánová (58) priznávajú, že kedysi si. „Ale predstava, že budeme niekedy cez víkendy bývať na golfovom ihrisku je úplne presne to, čo sme si vedeli predstaviť veľmi dobre. Veľa športovať, chodiť po nádherných lúkach a lesoch, dýchať čerstvý vzduch, byť v prírode a mať okolo seba komunitu ľudí, ktorí majú podobné záujmy - minimálne tie golfové,“ vraví podnikateľka Simona, odborníčka na reklamu. Spolu s manželom, známym spevákom a dospelou dcérou Lujzou sú vášniví golfisti. Pochvaľujú si, že práve na chate sa stretávajú nielen s celou rodinou, ale aj s kamarátmi.

„Často posedávame na slnkom zaliatej terase nad vodou, s nádherným výhľadom na jamku číslo 9. Našu chatičku totiž máme v areáli, kde sú dve úžasné golfové ihriská. Patria medzi najlepšie na svete podľa svetového golfového rebríčka,“ prezrádza Janko a spolu so Simonou oceňujú aj ďalší bonus v okolí chaty. „Rastú tu hríby. Tieto záhorácke lesy, borovice, piesok a voda je pre nás tá najkrajšia kombinácia. Neďaleko je dedinka Šajdíkove Humence, kde chodievame do malej milej reštaurácie na najlepšie langoše na svete,“ tvrdia svorne manželia.

Moderátor Jaroslav Zápala (53): Dokonalý dedinský štýl

Keď si moderátorov kamarát kúpil v Smolinskom na Záhorí chalupu, Zápalovci k nemu chodievali na návštevu.Časom som spoznal ľudí z dediny a keď som sa dozvedel, že je tu chalupa na predaj, išiel som sa na ňu pozrieť. Hneď ako som prišiel na dvor, vedel som, že ten domček chcem a hlavou mi prechádzalo, ako by som ho prerobil. Bola to láska na prvý pohľad,“ teší sa markizák, ktorý oceňuje, že Smolinské je vzdialené len necelú hodinku od bratislavského sídliska, kde býva. „Je to tak akurát, myslím si, že keby to bolo bližšie, nemal by som pocit, že som sa vzdialil od rušnej Bratislavy.“

Na chalupe sa cíti ako dedinčan. „Porobím si, čo treba, potom idem do šenku, dám si pivečko, porozprávam sa s kamarátmi,“ smeje sa Zápala, ktorý sa roboty rozhodne nebojí a je aj zručným majstrom. „Keď som chalupu kúpil, predĺžil som strechu, čím som vytvoril funkčný gánok. Pôsobí štýlovo. Z pôvodnej záhrady veľa nezostalo, dal som vyklčovať všetky dreviny aj vinič a na novom mieste sme nasadili nové. Mám rád tuje, takže je ich tu dosť veľa. Keď sem vtedy nabehol stroj, zostalo tu jedno veľké búranisko, zo zeme trčali korene stromov. Vyzeralo to u nás ako po boji, niečo hrozné. Naši kamaráti len krútili hlavami, ale moja žena Karin (47) mi plne dôverovala,“ vraví markizák.

Súčasťou 20-árového pozemku je aj stará stodola. Rozdeľuje záhradu na okrasnú časť a sad s necelou stovkou ovocných stromov. S prácami okolo chalupy pomáhajú aj synovia Jakub (26) a Matúš (19), ktorí si prostredie dedinky tiež zamilovali. „Prežili sme tu niekoľkokrát Vianoce, veď sviatky pri kozube sú úplne iné, než tie v paneláku na sídlisku. Interiér aj exteriér sme ladili do vidieckeho štýlu, napokon, veď sme na dedine. Z pasie som na záhrade postavil pomyselnú bránu a dal som vyrobiť tabuľku s nápisom v záhoráčtine: U Zápale,“ upozorní Jaro na milý detail v záhrade a prezradí, že od ľudí z dediny si zohnali rôzne historické kúsky - rebrináky, korytá, cepy či hrable, aby domček dýchal minulosťou. A keďže v Smolinskom majú chalupy aj moderátorov brat a mama, pokope je tu celá rodina.

Herecké legendy našli raj na Záhorí

Michal Dočolomanský († 66)

Rodák zo Spiša, dlhoročný člen SND, slávny Jánošík z muzikálu Na skle maľované vlastnil chatu na Záhorí pri obci Studienka. Tá sa stala hercovým útočiskom aj v čase, keď bojoval so zákernou chorobou. Keď v auguste 2008 Dočolomanský zomrel na rakovinu pľúc, chatu zdedil jeho priateľ Alexander Godó. Bývalý televízny technik stál pri Dočkovi v najťažších chvíľach jeho života. Po jeho smrti sa o chatu staral a trávil tam voľné chvíle.

Vlado Müller († 60)

Na Záhorí, neďaleko Plaveckého Štvrtka mal chalupu herec s nezabudnuteľným zvučným hlasom Vlado Müller († 60). Podľa spomienok susedov chatárov si herec na chalupu rád pozýval rodinu, kamarátov, varieval guláše a robil povestné klobásky. Spolu s druhou manželkou Beatrix tu Müller prežil aj posledné roky svojho života. Po jeho smrti v júni 1996 zdedil nehnuteľnosť hercov syn, spevák Richard Müller (57). Ten tam však nechodil, chata bola opustená a rokmi chátrala.

Július Satinský († 61)

Na Záhorie si chodil rád vydýchnuť Július Satinský. Vo Veľkých Levároch vlastnil v dedine dom. Domáci vedeli, že keď nad jeho domom viala jeho rodinná zástava s tučniakom, znamenalo to, že je herec na chalupe. Keď odchádzal domov, zástavu zvesil. Dnes už rodina Satinských dom nevlastní. Predali ho ešte v októbri 2002, dva mesiace pred tým, ako herec vydýchol naposledy. Noví majitelia dom zateplili, dali mu novú fasádu, vymenili okná za plastové a upravili dvor.