Kočnerove správy si vyberajú svoju daň: Prvá strana vylúčila spoluprácu s Bugárom

Mimoparlamentná strana Maďarské fórum vylúčila akúkoľvek spoluprácu s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom.

Reagovala tak na informácie z údajnej komunikácie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej, v ktorej sa Bugár spomína. V piatok o tom na tlačovej konferencii informoval predseda Maďarského fóra Zsolt Simon. "Pokiaľ sa Most-Híd a SMK dohodnú na spolupráci, my tam nemáme čo robiť. Tam, kde je Béla Bugár, tam my nebudeme," povedal Simon.

Maďarské fórum nemá pocit, že by Bugár vo štvrtok (15. 8.) povedal všetko o esemeskách s Marianom K. "Bugár sa opakovane priznal iba k tomu, čo sa už aj tak dostalo na verejnosť. Bližšie nevysvetlil ani dešifrované správy Mariana Kočnera o ich stretnutí, ani to, prečo napokon konali v zhode. Na novinárske otázky tiež neodpovedal. Preto si kladieme otázku, čo ešte Bugár nepovedal?" uviedol Simon. Je presvedčený o tom, že Most-Híd minulý rok konal v zhode so záujmami Mariana Kočnera a tých, ktorí potrebujú chrániť "demontovaný štát".

Predseda Mosta-Híd Béla Bugár na štvrtkovej tlačovej konferencii odmietol spájanie svojej osoby s obvineným kontroverzným podnikateľom Marianom Kočnerom a to, že sa mal s ním v marci 2018 na Maldivách rozprávať o zachovaní vládnej koalície.