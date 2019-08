Zidane zrejme prehodnotil svoj postoj: Bude trpieť Balea aj v budúcej sezóne?

Ofenzívni futbalisti Gareth Bale a James Rodríguez v sezóne 2019/2020 pravdepodobne budú pôsobiť v španielskom klube Real Madrid.

Tréner "bieleho baletu" Zinedine Zidane sa podľa informácií denníka AS rozhodol už nehľadať možné posily inde a chce sa spoľahnúť na to, čo má k dispozícii.

Francúz mal v medzisezónnom období jednu veľkú túžbu - dotiahnuť na Štadión Santiaga Bernabéua krajana z Manchestru United Paula Pogbu. Z minulotýždňovým ukončením transferového obdobia pre anglické kluby však táto možnosť padla a aj keď bol Real blízko k zrealizovaniu tzv. plánu B v podobe Dána Christiana Eriksena z Tottenhamu Hotspur alebo Holanďana Donnyho van de Beeka z Ajaxu Amsterdam, žiadna alternatíva za Pogbu už pravdepodobne nepríde. "Keď nezískame Pogbu, radšej sa budem držať toho, čo mám," mal Zidane podľa spomenutého periodika povedať prezidentovi klubu Florentinovi Pérezovi.

Madridský funkcionár kúpil Zidanovi v letnom prestupovom okne viacero hráčov za takmer 300 miliónov eur, no iba jedného do základnej zostavy - Belgičana Edena Hazarda. Mladíci Takefusa Kubo a Rodrygo začnú sezónu v B-mužstve, zatiaľ čo Éder Militao, Ferland Mendy a Luka Jovič budú iba na lavičke náhradníkov.

Keďže "operácia Pogba" zlyhala a prestupové obdobie sa pomaličky chýli ku koncu, v mužstve by nakoniec mohli zostať dvaja hráči, s ktorými sa pôvodne pre ročník 2019/2020 v Reale nepočítalo. Bale, ktorý v drese Realu dvakrát rozhodol finále Ligy majstrov (2014 a 2018, pozn.), nastúpil v nedávnom prípravnom dueli na ihrisku AS Rím, čo by sa dalo interpretovať aj ako prejav ústupku zo strany Zidana. Jamesa Rodrígueza, najlepšieho strelca MS 2014 v Brazílii, by zas v tíme chcel prezident klubu Pérez.

V mnohých futbalových fanúšikoch možno v súvislosti so spomenutou dvojicou ožila spomienka na začiatok sezóny 1994/1995, keď vtedajší kouč Realu Jorge Valdano spočiatku nemal v mužstve miesto pre Josého Emilia Amaviscu a Ivána Zamorana. Nakoniec obaja zostali a boli dôležitými architektmi úspechu Realu v uvedenom ročníku, keď bol v tomto tíme aj nebohý Slovák Peter Dubovský. "Los Blancos" vtedy vyhrali španielsku La Ligu pred Deportivom La Coruňa, Betisom Sevilla a FC Barcelona. Čiľan Zamorano sa s 28 gólmi stal najlepším strelcom súťaže.

Pozíciu Garetha Bala a Jamesa Rodrígueza by ešte teoreticky mohol ohroziť prípadný transfer Brazílčana Neymara z parížskeho St. Germain, o ktorého sa usiluje aj FC Barcelona. Podľa katalánskeho denníka Sport už Florentino Pérez má potrebné finančné prostriedky na doriešenie hráčovho prestupu do Madridu. Vo štvrtok údajne s nemenovanou španielskou finančnou skupinou dotiahol záverečné náležitosti pôžičky, z ktorej by rád financoval celú transakciu. Na budúci týždeň má predostrieť Parížanom finálnu ponuku.