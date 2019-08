Zuzana Kocúriková má nevšednú chalupu: To, čo má na pozemku, nemá asi nik

Rýchle tempo, pracovná vyťaženosť, stres. Súčasť dnešného uponáhľaného života, ktorému sa nevyhli ani slovenské celebrity.

Aby ich dynamický životný štýl úplne nezhltol, rozhodli sa nájsť si útočisko mimo mesta a užívať si voľno na chalupách a chatách. Spoznajte ich milované miesta, kde čerpajú nové sily.

Herečka Zuzana Kocúriková (70): Záhrada aj s kostolom

Dedinskú usadlosť na Záhorí objavila sympatická čiernovláska pred vyše 40 rokmi úplne náhodne s manželom, režisérom Petrom Mikulíkom a so svojím otcom. „Tento rovinatý kraj mi už dávnejšie učaroval, vzduch tam dodnes vonia borovicami, v máji a v júni rozvoniavajú agáty. Na Záhorí sa vtedy točilo veľmi veľa filmov, no v tom čase to bol pre chalupárov úplne neznámy kút. Pozemok bol opustený bývalý statok, na ktorom bola vysušená kukurica, obilie, ale pôsobilo to veľmi romanticky a malebne. Mali sme s mojím mužom asi 500 korún, nič viac. Môj otec vtedy vyhlásil: Toto bude mojej Zuzinky! Tak sa aj stalo,“ spomína herečka, ktorá chalupu využila naplno v čase, keď bola dcéra Katka (40) malá. „Teraz tam chodíme aj s malým vnúčikom Oliverom Petrom, ktorý sa narodil vlani v januári.“

V pozemku je „zahryznutý“ maličký katolícky kostolík, ktorý je súčasťou záhradky. „Je funkčný, vchod má z ulice. V nedeľu sú tam bohoslužby, ľudia krásne spievajú. Na záhrade mám lavičky, sadnem si na ne, počúvam, ako spievajú a rozjímam,“ rozplýva sa nad týmto čarovným miestom herečka, ktorá sa rada rýpe v zemi. „Záhradu som založila vlastnými rukami a úplne intuitívne. Môj muž je mestský človek, ale zas musím povedať, že keď bolo treba, pomohol mi,“ prezradí Kocúriková.

Dnes je záhrada nádherným ozdobným 38-árovým parkom. Pred rokom a pol si dali majitelia tohto čarovného miestečka navŕtať studňu, takže vody na polievanie majú dostatok. „Po celej záhrade máme závlahu. Na kosenie trávy máme šikovného pomocníka. Bez neho by sme to nezvládali, veď to berie veľa času. Okrem toho máme skvelého Lojza – piliara, ten mi pomáha strihať a opilovávať kríky. O ostatné sa s radosťou starám ja, mám to ako relax,“ vraví herečka.