Celeste Buckingham to rozbalila na Szigete: Speváčka pritiahla stovky ľudí, médiá nešetria chválou!

Maďarská metropola sa 7. augusta zmenila na európske centrum hudby a kultúry. V rámci sedemdňového maratónu jedného z najväčších európskych festivalov sa predstavili esá ako Ed Sheeran, Foo Fighters, Florence + The Machine či Twenty One Pilots.

Prvým zahraničným interpretom, ktorému sa dostalo cti otvoriť festival na hlavnom pódiu, mimochodom najväčšom v rámci festivalov na starom kontinente, bol anglický spevák a skladateľ Michael Kiwanuka, zatiaľ čo najväčšou hviezdou hneď prvého dňa bol Ed Sheeran. Tento rok sa Slováci dočkali aj niekoho z rodnej zeme - speváčky Celeste Buckingham. V šiesty deň festivalu vystúpila hneď po Florence + the Machine. Účasť slovenských spevákov býva nízka, z našich speváčok tam bola ešte v roku 2012 Zuzana Smatanová.

Celeste stihla pred svojím debutom na Szigete aj návštevu maďarskej metropoly. "Budapešť. Pred vystupením sa motáme po centre a len v tichu obdivujeme všetko, čo vidíme. Krásny deň prajeme ešte a vidíme sa večer na Europe Stagei na @szigetofficial," uviedla v príspevku, na ktorý upozornila čitateľka.

Celeste môže byť na vystúpenie, ktoré predviedla na festivale, právom hrdá. Pozitívne zareagovali najmä české médiá. "Ak by som chcela vystihnúť môj zážitok na Szigete jedným slovom, tak by to asi bolo slovo RADOSŤ. Bola som už unavená, keď sme tam deň pred vystúpením prišli, ale išli sme sa aj tak pozrieť na festival, predsa také zážitky neprichádzajú často. Na druhý deň ráno som sa zobudila s trémou. Bála som sa, či napriek prípravám a nácvikom, ktorým sme venovali posledné dva týždne pred vystúpením s @kingshaolinmusic, budem dostatočne pripravená. Nejak som ten strach prekonávala v sebe celý deň až do večera, keď prišla chvíľa pravdy. Teraz už viem, že tie obavy boli zbytočné," neskrýva nadšenie speváčka.