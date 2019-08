Kiska, Truban a Beblavý reagujú na Kočnerove správy: Slovensko je ešte v horšom stave ako za Mečiara

Naša krajina je ešte v horšom stave ako za Vladimíra Mečiara. Myslí si to exprezident Slovenska a líder vznikajúcej strany Za ľudí Andrej Kiska.

„Vtedy zabili Róberta Remiáša a teraz zahynuli dvaja mladí ľudia. Ten pocit, že vládna moc je prepojená na kriminálnikov a oligarchov, že pár ľudí má pocit, že krajinu vlastnia, že môžu všetko, je strašný. Po uniknutých informáciách si myslím, že si každý človek vytvoril vlastný názor na to, aký je náš štát," povedal Kiska na spoločnom brífingu koalície Progresívne Slovensko/Spolu, KDH a Za ľudí.

Denník N prišiel s informáciami, že sa Robert Fico stretával s Marianom Kočnerom a s podnikateľom riešil plánovanú politickú stranu Robert Kaliňák. Podľa Denníka N bola Alena Zsuzsová, obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v kontakte aj s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Portál Aktuality.sk vo štvrtok informoval, že Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom Kočnerom.

Progresívne Slovensko, Spolu, KDH a vznikajúca strana Za ľudí v piatok podpísali spoločné vyhlásenie. Zaväzujú sa v ňom, že urobia všetko pre to, aby popretŕhali väzby medzi políciou, prokuratúrou, justíciou a ľuďmi, ktorí sú napojení na zločineckú sieť. Strany a hnutia deklarujú, že chcú vzájomne spolupracovať, priniesť na Slovensko zmenu a nahradiť podľa ich slov "Kočnerovu generáciu politikov".

Podľa lídra Progresívneho Slovenska Michala Trubana sa politici za posledných dvadsať rokov nezmenili. „Samé kšefty, vopred vyhrané tendre. Potom nedokázali riešiť nemocnice, školstvo, ani pracovať pre ľudí. Po prečítaní komunikácie sme si uvedomili, aká veľká to je obludnosť. Pre týchto politikov sme šli do politiky - aby sme priniesli zmenu. Nie je to jednoduché, pretože máme silných súperov, ktorí roky rozkrádali krajinu. Na zmenu potrebujeme vedieť spolupracovať a dať naše egá do úzadia," povedal Truban.

Líder strany Spolu Miroslav Beblavý povedal, že keby páni v koalícii dokázali povedať prepáčte, toto je neprijateľné pre krajinu Európskej únie, odstupujeme, nemal by ich kto nahradiť. „Kto by bol v ich okolí zárukou, že zmenia kurz krajiny?" pýtal sa Beblavý. Zároveň všetkým vyšetrovateľom odkázal, že majú podporu spoločnosti a drží im palce v snahe čistiť krajinu.