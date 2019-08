Sestra zavraždeného Kuciaka († 27) naložila Ficovi: Štipľavé slová! Toto Robo nerozdýcha

Sestra popraveného investigatívneho novinára Jána Kuciaka († 27) reaguje na štvrtkové vyjadrenia expremiéra Roberta Fica.

"Keď sa ku nám dostali správy z TREEMY, po prvotnom šoku som rozmýšľala, aká bude vaša argumentácia. A napadlo mi jediné. Budete útočiť na novinárov. Budete ich urážať a znevažovať ich prácu. Budete vymýšľať a konšpirovať. Pán Fico, ak vám ide len o to, že tieto správy zverejnil Denník N a Aktuality, môžeme to zverejňovať my. Rodina Janka a Martinky. Čo si vymyslíte potom? Že nás niekto zmanipuloval? Že nás platia médiá? Soros? Opozícia? Že sme celá rodina alkoholici? Že sa správame nevhodne, lebo máme sedieť doma a trúchliť?" pýta sa Fica Mária Kuciaková, pričom mu pripomína, že nikto sa nerozhodol zničiť ani jeho, ani jeho stranu.

"Toto sú len výsledky vyšetrovania Jankovej vraždy. Médiá nešíria nenávisť, to robíte vy. Novinári si len robia svoju prácu, napriek veľkému ohrozeniu, v ktorom boli aj sú. Vedeli ste o tom, ako ich lustrovali? Ako mali o nich zistené všetky podrobnosti? Že vedeli o ich rodičoch, deťoch či manželoch úplne každý detail? Videli ste tú schému, ktorú zverejnil pán Kern? A áno, tí novinári sa aj napriek tomu nezľakli a pokračujú vo svojej práci. To si zaslúži veľký rešpekt a obdiv a nie to, čo predvádzate. A takisto ako novinári, aj my si myslíme, že všetku tú špinu, všetko treba zverejniť. Všetko, čo neublíži vyšetrovaniu, musí ísť von. Je dôležité, aby verejnosť vedela, v akom štáte žijeme. Ako sú posplietané chápadlá mafie cez políciu a vládu. A že to niektorí chcú uhrať na úniky z vyšetrovania, je len preto, aby zdiskreditovali pána Juhása," hovorí Kuciaková o vyšetrovateľovi Petrovi Juhásovi, ktorému a jeho tímu pripisuje zásluhy za to, "že sú vykonávatelia a jeden z objednávateľov za mrežami."

"Zásluhou pána Juhása a jeho tímu, ktorí si robili poctivo svoju prácu aj napriek tomu obrovskému tlaku, ktorému čelili od začiatku a bohužiaľ čelia stále. Len im môžeme ďakovať za to, čo všetko sme sa dozvedeli," uzavrela v rozsiahlej reakcii na sociálnej sieti Mária Kuciaková.