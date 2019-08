Nešportové správanie nezostalo bez odozvy: Búrlivák Kyrgios zaplatí mastnú pokutu

Austrálsky tenista Nick Kyrgios dostal vo štvrtok od Asociácie profesionálnych tenistov (ATP) pokutu vo výške 113.000 amerických dolárov.

Finančnou sankciou ho potrestali za nešportové správanie počas zápasu druhého kola turnaja ATP Masters v Cincinnati.

V dueli, v ktorom kontroverzný Austrálčan podľahol Rusovi Karenovi Chačanovovi v troch setoch, od zlosti zlomil dve rakety, svojvoľne opustil kurt a slovne viackrát napadol empajrového rozhodcu. Po zápase si namiesto podania ruky s rozhodcom pred ním odpľul.

Rebel Kyrgios opäť vyvádzal: Zničil rakety a naložil rozhodcovi

Dvadsaťštyriročný Kyrgios je svojimi hádkami s rozhodcami známy, dostal sa s nimi do sporu aj minulý týždeň na turnaji v Montreale. V kariére vyhral šesť turnajov ATP, v súčasnosti je vo svetovom rebríčku na 27. mieste.