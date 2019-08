Žena chcela uvariť vajičko v spotrebiči, ktorý máte doma aj vy: Katastrofálne následky!

Žena varuje ostatných pred varením v mikrovlnej rúre. Oslepla totiž na jedno oko potom, čo jej do tváre vybuchlo takto tepelne upravené vajíčko.

Bethany Rosser (22) pripravovala vajíčka na raňajky. Predtým si vygooglila, či ich môžete variť v mikrovlnnej rúre. Rýchle hľadanie prinieslo veľa údajne vyskúšaných a otestovaných metód, ako to urobiť, takže nemala žiadne obavy.

Na jednej zo stránok sa dočítala, že je bezpečné dať do mikrovlnnej rúry vajce vo vode a pokiaľ pridá soľ, vajce nepraskne. Podľa pokynov varila vajcia šesť minút pri 600 W, potom ich vybrala z mikrovlnky, aby vychladli. No keď ich vyberala, vajcia jej neočakávane vybuchli do tváre, spálili ju a pripravili o zrak v pravom oku.

Bethany si ihneď zavolala záchranku a bola prevezená do nemocnice Queen Elizabeth Hospital v Birminghame. Pred príchodom záchranárov sa jej koža už začala odlupovať.

Lekári si stále nie sú istí, či je poškodenie jej pravého oka trvalé. Varovali ju, že bude mať na tvári dlhodobé sfarbenie, ale že by jej nemali zostať žiadne jazvy. „Moje oko sa už začalo otvárať a vidím, ale všetko je veľmi rozmazané," povedala pre portál LADbible.com. "Bolo to hrozné, bola som v úplnej agónii. Pokožka ma pálila celé hodiny, aj keď som bola v nemocnici. V mojom živote som sa nikdy takto nebála - triasla som sa a plakala. Nehoda bola bezpochyby najhorší deň môjho života," dodala.