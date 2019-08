Räikkönen odhalil fanúšikom svoju odvrátenú stránku: Ožratý nonstop 16 dní

Fínsky pilot motoristickej formuly 1 Kimi Räikkönen vo svojej knihe odhalil, že počas ročníka 2013 bol nepretržite 16 dní pod vplyvom alkoholu.

Tridsaťdeväťročný rodák z Espoo v biografii "Kimi Räikkönen, ako ho nepoznáme" publikoval aj viacero ďalších zaujímavých skutočností.

V úvode sezóny 2013 vyhral Veľkú cenu Austrálie a keď po ázijských pretekoch v Malajzii, Číne a Bahrajne bola v kalendári dlhšia prestávka pred podujatím v španielskej Barcelone, Räikkönen sa rozhodol, že poriadne "vypustí paru". Dovedna šestnásť dní strávil v alkoholovom opojení. "Nepamätám si na nič z tohto obdobia. Ostatní mi museli povedať, čo sme robili. Cestovali sme po Európe a dobre sme sa bavili s členmi tímu Lotus. Nebolo to prvýkrát, pre nás to bolo niečo úplne normálne," povedal Fín v rozhovore pre Motorsport, citoval ho aj web sportowefakty.wp.pl.

Räikkönen podotkol, že nevidí nič zlé v tom, že sa o tejto avantúre zmienil vo svojej knihe. "Nechcel som nič skrývať. Samozrejme, mohol by som spomenúť ešte mnoho ďalších vecí, ale kniha musela mať obmedzený počet strán. Nedalo sa do nej vložiť všetko. Nebola však žiadna téma, pri ktorej by som povedal, že túto tam nedáme. Pri jej zrode som bol veľmi otvorený," dodal.

Pretekár tímu Alfa Romeo neskrýva, že sa v ostatnom čase dosť zmenil. "Rodina zmení všetko. Niekedy chodievam s manželkou von, ale je to iné. Všetci starneme, však? Teraz by som sa už po 16 dňoch pitia necítil tak dobre ako kedysi. Momentálne sú pre mňa v živote dôležité iné veci. Stále chodím von, rád sa bavím, ale rodina má prednosť," povedal svetový šampión z roku 2007.

Nie je to tak dávno, čo sa Räikkönen postaral o iný rozruch v spojitosti s alkoholom. Koncom minulého roka sa poriadne opil na slávnosti Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) v Rusku. "Tento večierok bol taký nudný, že bolo potrebné ho nejako oživiť. Pravdepodobne ma tam pozvali, aby bola zábava," poznamenal Räikkönen, ktorý si na spomenutom ceremoniáli prebral ocenenie za 3. miesto v minulej sezóne F1.