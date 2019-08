Pár vyhral na žrebe milión eur: Prekvapí vás, vďaka čomu sa k rozprávkovej výhre dostali

Andrew a Paula Hancockovci sa môžu za svoj novonadobudnutý majetok poďakovať svojej mačke Shortcake.

Pár, ktorý spolu podniká v gastronómii, zabudol na večeru pre svojho maznáčika. Andrew skočil na benzínku, kde si vybral aj stierací los. A ten bol výherný -O udalosti informoval portál The Sun.

V návale vzrušenia, keď si uvedomil, že vyhrali jackpot, pán Hancock aj tak zabudol kúpiť ryšavej mačke Shortcake stravu - a tak ich miláčik nakoniec večeral šunku.

"Mali sme asi 10-hodinovú smenu a na ceste domov som si pomyslel, že musím kúpiť jedlo aj nejaké krmivo pre mačky. Po nákupe som sa vrátil domov, no zabudol som krmivo. Tak som šiel na benzínovú stanicu, no kúpil som iba los a vrátil sa do auta. Zoškriabal som ho a len neveriacky som sa naň pozeral. No stále som nekúpil to jedlo pre mačky," povedal portálu.

Andrew (46) a Paula (43), ktorí žijú v blízkosti britského mesta Mansfield, teraz plánujú užiť si nejaký čas voľna na dovolenke v Austrálii a inými výletmi do zahraničia. Jediný nákup, ktorý doteraz urobili, je nový telefón pre svojho syna Xaviera (12).

Na otázku, či im domáci maznáčik predtým priniesol veľa šťastia, pán Hancock povedal, že je to iba normálna mačka. Pár tiež s vtipom dodal, že mačka iba rada bojuje a všetkých v noci udržuje hore. A priznali, že rozmýšľajú aj nad tým, že zvieratku mierne vylepšia jeho potravu.