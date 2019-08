Kočnerove správy v Threeme namočili aj Bugára: Čo sa dialo na Maldivách?!

Koho namočí najbližšie?! Uniknutá komunikácia Mariána Kočnera (56) z aplikácie Threema odhaľuje nové prepojenia obvineného podnikateľa s politikmi.

Po novom sa najviac dotýka šéfa Mosta-Híd Bélu Bugára (61), ktorý sa s Kočnerom stretol vlani krátko po vražde Jána Kuciaka († 27) na dovolenke na Maldivách. Bugár najskôr priznával pozdrav či zamávanie, no po zverejnení nových správ musel vysvetľovať utajenú schôdzku opäť. Kočner totiž svojej priateľke Alene Zsuzsovej (44) písal o rovných troch stretnutiach s Bugárom a dokonca, že na šéfa Mosta „nahučal“.

Robert Fico, Robert Kaliňák a teraz aj Béla Bugár či Andrej Danko. Podľa Kočnerovej komunikácie s Alenou Zsuzsovou mal muž z mafiánskych zoznamov priamy či nepriamy dosah na najvyšších predstaviteľov vládnych strán. „Dobré ránko. Tak som poraňajkoval s Bélom,“ mal napísať Kočner svojej volavke Zsuzsovej 8. marca 2018 priamo z Maldív, kde sa podľa všetkého náhodne stretol so šéfom Mostu-Híd.

Nový Čas vtedy priniesol fotografie oboch mužov pred a po návrate z luxusnej destinácie. Keďže sa ich stretnutie dostalo na verejnosť, obaja aktéri ho vtedy priznali. Bugár tvrdil, že v exotickom raji oslavoval s manželkou výročie svadby. Otvoriť galériu Prepis správy Zdroj: Infografika Nového Času

„S pánom Kočnerom sme sa stretli na raňajkách, keď som si šiel vziať nejaký syr alebo jogurt, to je jedno. Pozdravili sme sa a dovidenia, vedel som, kto to je, ale viac som ho tam nevidel,“ povedal Bugár. Kočner tvrdil skoro to isté. „Pána Bugára som zahliadol v reštaurácii, pozdravil som ho ako prvý, keďže som mladší, a on odzdravil. Žiadny iný kontakt medzi nami neprebehol,“ uviedol Kočner.

Naozaj len raňajky?

Podľa Kočnerových správ Zsuzsovej však raňajky neboli jediným stretnutím, aj keď verejnosti s Bugárom tvrdili niečo iné. „Poobede mám sedenie s Bélom… Poviem mu, ako a čo by som ja urobil na jeho mieste…,“ napísal svojej volavke. Neskôr toho istého dňa ju informoval o výsledku stretnutia. „Je po porade. Je to vnímavý človek,“ tvrdil Kočner a dodal, že Bugár ide skôr domov, čo sa nakoniec aj stalo.

Šéf Mostu naozaj odletel predčasne, aby riešil koaličnú krízu. Podľa komunikácie sa však mal Bugár do svojho odletu s Kočnerom stretnúť celkovo trikrát. Kočner sa svojej volavke dokonca pochválil, že na Bugára nakričal. Šéf Mosta to popiera.Tak by som ho kopol niekde, že by mal veľmi tenký hlas.

Marián Kočner počas našej dovolenky si raz prisadol k nášmu stolu počas raňajok. Vymenili sme si pár viet, vtedy sa zbežne spýtal na aktuálnu situáciu doma. Žiadne poobedňajšie sedenie sa nekonalo,“ povedal Bugár s tým, že Kočnera považuje za zlo a obsah stretnutia mu vie potvrdiť aj manželka. Bugár tiež poprel, že by Kočner nejakým spôsobom prispel k slávnej „tretej vete“, ktorá Mostu umožnila zostať v koalícii po Ficovej demisii.

Čo je pravdivé?

Jozef Šátek, bývalý vyšetrovateľ

- Pre vyšetrovateľa bude ťažké určiť, čo z toho je obyčajné chvastanie sa a čo sú naozaj relevantné informácie pre vyšetrovanie vraždy. Pravda môže byť pokojne len desatina z toho, čo napísal Kočner a polícia to bude musieť doložiť inými dôkazmi. Súhlasím ale aj s názorom, že takáto komunikácia bude ťažko stotožniteľná, keďže nejde o štátom schválené odpočúvanie.