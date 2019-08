Povodne na východe, Ivanu vytopilo: Noc som strávila na dlážke v kúpeľni

Veľká voda vydesila všetkých! Výdatné dažde na východe spôsobili v noci z utorka na stredu obyvateľom poriadne nervy.

Vyliali sa potoky, zaplavili pivnice a cez cesty sa valila voda. Netrvalo však ani 2 dni a potoky sa vrátili do korýt. Ľudia preto začali pomaly sčítavať škody. V Kapušanoch pri Prešove sa vylial potok Ladnianka. Keď hladina kulminovala, vyzeralo to hrozivo najmä u dôchodcu Františka Semana (84). „Keď sa z oblohy spustila voda, takmer som nespal. Odniesla si to pivnica, kde bolo vyše metra vody. Už sa mi to párkrát stalo, preto do pivnice nedávam nič, čo by mohla zničiť. Na záhrade sú rastliny uviazané o drevené palice‚“ prezradil.

Horšie dopadla Ivana Hrdinová (35), ktorá sa vracala z práce, keď začalo husto pršať.povedala žena, ktorá býva na Ulici Tarasa Ševčenka v Prešove.

Musela sa dokonca uchýliť k nezvyčajnému kroku. „Byt mi plával, vodu som nemala len v kúpeľni, a tak som tam spala na zemi,“ opísala nepríjemnú noc. Strechu bytovky podľa obyvateľov nedávno čistili a zrejme sa pri tom uvoľnili škáry, ktorými pretiekla voda. Na streche chcú urobiť nadstavbu, no s prácami nezačali. Staviteľ uviedol, že ešte nemá súhlas od všetkých ľudí, no je ochotný provizórne zabezpečiť strechu. Na východe sa už situácia upokojila a hladiny tokov klesli. Ľudia však musia opravovať škody.