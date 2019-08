Český párik, ktorý znesvätil chrám na Bali, podstúpil očistný obrad: Z vyzývavej sexice šedá myška

Pár českých turistov vo štvrtok na indonézskom ostrove Bali podstúpil očistný obrad potom, čo sa minulý týždeň dopustil znesvätenia chrámu, keď muž pokropil svojej partnerke holé pozadie "pre šťastie" posvätnou vodou vyvierajúcou v komplexe hinduistického chrámu.

Ich správanie vyvolalo značnú nevôľu a úrady pohrozili vyhostením všetkým nevhodne sa správajúcim turistom, informovala vo štvrtok agentúra AFP.

Sabina Doležalová a Zdeněk Slouka si vzali tradičný odev a tmavé okuliare, keď so zopätými rukami pokľakli počas očistnej ceremónie vedenej hinduistickým kňazom, napísal denník Jakarta Post. "Som rád, že sme mali príležitosť očistiť toto miesto. Chcel by som poďakovať všetkým obyvateľom Bali, ktorí k nám boli veľmi milí," povedal Slouka agentúre AFP po skončení obradu. "Je nám to veľmi ľúto," dodala jeho priateľka. "Dúfame, že už nikto nič podobné neurobí."

Na českú dvojicu sa zniesla vlna kritiky po tom, čo si natáčali na video, ako Slouka strieka vodu na odhalený zadok Doležalovej, ktorá si zdvihla sukňu. Keď sa toto video objavilo na internete, varoval guvernér turisticky hojne navštevovaného Bali, že všetci nevychovaní návštevníci budú odteraz vyhostení. "Ak sa tu budú v budúcnosti správať turisti týmto spôsobom, rovno ich pošleme domov. Toto je posledné varovanie," dodal.