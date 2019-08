Chodník korunami stromov má ďalšiu atrakciu: Najdlhší tobogan Slovenska

Zábava pre malých aj veľkých. Populárny Chodník korunami stromov v Bachledovej doline má ďalšiu atrakciu s rekordnými parametrami. Včera totiž dali do prevádzky suchý tobogan z vyhliadkovej veže. Je najdlhší na Slovensku a už v prvý deň si ho vyskúšali stovky návštevníkov.

Tobogan postavili spolu s vyhliadkovou vežou a Chodníkom korunami stromov, no sprevádzkovať sa ho podarilo až teraz. „Musel spĺňať bezpečnostné štandardy a dnes môžeme povedať, že si môžete užívať nádherný adrenalín úplne bezpečne,“ skonštatoval vedúci strediska Martin Paška.

Potvrdzovali to aj nadšené výkriky zo 67 metrov dlhej kovovej rúry. V rámci bezpečnosti však návštevníci skĺzavali dole toboganom na špeciálnej podložke. Poliak Robert (40) so synom Franekom (9) sa na zážitok letu v kovovej rúre veľmi tešili. „Neviem, aké to bude, ale verím, že to prežijeme,“ prezradil so smiechom pred štartom. V cieli sa už obaja rozplývali nad úžasným zážitkom.

Najdlhší tobogan, ktorý ponúka dve rôzne rýchlosti, si prišli počas prvého dňa vyskúšať malí aj veľkí zo Slovenska i Poľska a bolo ich viac než dosť. Na vrchu Magury však pribudne ešte jedna atrakcia.

Bude celá, okrem jednej strany, skrytá pod trávnikom. „Je to skoro energetický pasívny dom. Na sto percent sa to nepodarilo, lebo sklenené tabule museli byť dimenzované na rýchlosť vetra 180 km/h. Použili sme tisíc metrov kubických betónu a skoro 600 ton železa. Obslúžime tu až tisícku turistov za hodinu. A vytvoríme 30 nových pracovných miest,“ dodal vedúci strediska.

Adrinalínové dielo v číslach