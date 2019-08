Chlapček († 2) zomrel v rozhorúčenom aute, rodičia ho nemajú za čo pochovať: Srdcervúce slová matky

Polícia v meste Lawrence v Kansase vyšetruje prípad mŕtveho chlapca, ktorý našiel smrť v rozhorúčenom automobile.

Podľa televíznej stanice KMBC niekto v nedeľu polícii telefonicky ohlásil, že batoľa sa nachádza bez dozoru v zaparkovanom aute. Keď hliadka dorazila na miesto, Dévontého Lashawna Turnera († 2) už našli zosnulého. Portál People, ktorý o tragédii informuje, uvádza, že teplota v deň tragédie bola viac ako 31 stupňov Celzia.

Na tlačovej konferencii šéf miestnej polície Gregory Burns identifikoval batoľa a povedal, že možnou príčinou jeho smrti bolo teplo, hoci úrady stále očakávajú výsledky pitvy. Burns podľa portálu dodal, že zatiaľ nikoho nezatkli ani nemajú žiadnych podozrivých. Nie je jasné, kto presne nechal Dévontého v aute bez dozoru, ale šéf polície na konferencii uviedol, že chlapec bol v osudový deň v starostlivosti príbuzného a nie so svojimi rodičmi.

„Náš syn bol ponechaný v starostlivosti rodiny. Oni ho zabudli v aute a večer ho našli mŕtveho. Nemáme žiadne peniaze na jeho pohreb. Stratili sme 2-ročného syna pre nedbanlivosť niekoho iného,“ napísala Dévontova matka Kristina Turner na stránke GoFundMe, ktorej cieľom je získať peniaze na pohreb dieťaťa.

Kristina povedala KMBC, že mala divný pocit predtým, než Dévontého našli mŕtveho. "Neprejde ani okamih, kedy by som nemyslela na svojho syna a na to, že ho už nikdy neuvidím. Deti sú od vás závislé, väčšina z nich nemôže bojovať samé za seba, nemôžu vystúpiť z auta. Nemôžu sa odpútať z autosedačky. Mojou najväčšou túžbou teraz je, že nechcem, aby sa to stalo deťom iných," dodala pre KMBC zronená matka.