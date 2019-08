Ján obvinený z brutálnej vraždy Štefana († 35) za mrežami: Jeho správanie prekvapilo aj policajtov

Bez štipky ľútosti. Vo štvrtok rozhodoval sudca o vzatí do väzby obvineného Jána (65), ktorý podľa polície brutálnym spôsobom zavraždil suseda Štefana († 35).

Jeho správanie prekvapilo aj silných mužov zákona, ktorí už videli na svete veľa zla. Dôchodca nejavil žiadne známky ľútosti a sobotňajšiu hrôzu do podrobností opísal. Pred sudcu dokonca prišiel s novou verziou.

Na Okresný súd v Trenčíne sprevádzali Jána ozbrojení kukláči. Na otázky novinárom neodpovedal. Asi po hodine sudca rozhodol, že si na svoj trest počká v ilavskej väznici. „Obvinený vystupoval absolútne chladne, arogantne, v podstate akoby sa nič nestalo. Vôbec si neuvedomuje, že zobral mladý život,” prezradil po pojednávaní prokurátor a pokračoval: „Prišiel aj s novou verziou. Poškodený Štefan mal na neho vulgárne a verbálne zaútočiť s tým, že mal útočiť na jeho deti a rodinu. Práve to obvineného podľa neho malo tak vytočiť, že vzal prvé, čo mal po ruke, a útočil na poškodeného. Ani jedno slovo nepadlo v tom zmysle, že by svoj skutok ľutoval.” Aj napriek tomu, že si pred hrozným činom vypil, všetko si pamätá.

„Celý skutok opísal do detailu. Priznal aj to, že po Štefanovom tele prešiel autom, ale malo to byť vraj nechtiac. Tri hodiny po čine mu policajti namerali 1,6 promile,” dodal prokurátor, ktorý si myslí, že by skutok, z ktorého je Ján obvinený, teda obzvlášť závažný zločin vraždy, mohol byť prekvalifikovaný. „Určite je aj táto možnosť, vzhľadom na spôsob spáchania skutku. Ale k tomu sa budeme môcť vyjadriť až po vyhotovení znaleckého posudku zo súdnej pitvy,” uzavrel prokurátor. Jánovi tak za extrémne krutý čin môže hroziť až doživotie.

Vyznanie na sociálnej sieti

Smútiaca rodina nebohého Štefana, ktorý na kopaniciach túžil po vlastnej agrofarme, sa pripravuje na najťažšie okamihy. Jeho sestra sa o svoj žiaľ podelila na sociálnej sieti. „Moje srdce krváca a nedokáže prijať, čo sa stalo. Moje druhé ja, môj milovaný braček Štefko, tragicky odišiel z tohto sveta. Nikdy na teba nezabudnem, navždy ostaneš v mojom srdci,” vyznala sa Katarína na facebooku.

Krvavý kúpeľ

Štefana († 35) podľa polície napadol jeho sused Ján (65) v sobotu večer. Najskôr ho udieral železnou tyčou po hlave a potom jeho dobité telo prešiel autom, priviazal o ťažné zariadenie a vliekol za vozidlom 3 km po lese. Následne zlynčovaného muža odhodil v močarine a odišiel. Jablkom sváru mala byť podľa svedka hlučná hudba, ktorú si Ján púšťal. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí obvinenému Jánovi väzenie na 15 až 20 rokov.