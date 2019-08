Slovenský volejbal oslávi storočnicu veľkolepými Majstrovstvami Európy

Historický šampionát volejbalistiek bude prvýkrát hostiť aj Bratislava. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu sa od 23. augusta do prvého septembra predstavia najlepšie európske volejbalistky. Popri skvelom športovom zážitku sa zabavia aj deti, starší, skrátka všetci.

Tohtoročné Majstrovstvá Európy vo volejbale budú výnimočné. A to vo viacerých veciach. Prvýkrát sa budú hrať v štyroch krajinách. Na Slovensku, v Turecku, Poľsko a v Maďarsku a zúčastní sa ich až 24 tímov. My sme medzi hosťujúcimi krajinami úplne prvýkrát.

„Slovenský volejbal oslavuje sto rokov, v roku 1919 sa prvýkrát hralo v Žiline. Preto sme si povedali, že by bolo pekné osláviť to podujatím. Organizujeme jednu zo štyroch skupín a bude to jeden obrovský event. Máme pripravený otvárací ceremoniál, bude laserová a svetelná šou, podujatím budú sprevádzať moderátori. Chceme, aby prišli rodiny s deťmi, starí, mladí, ktokoľvek,“ povedal pre Ticketportal TV v relácii #uzmaslistok Filip Hudec, marketingový manažér slovenskej volejbalovej federácie.

Najväčší rešpekt majú voči Ruskám a Nemkám

Naše dievčatá, ktoré vedie taliansky tréner Marco Fenoglio vstúpia do šampionátu v piatok 23. augusta proti Španielkam, o deň neskôr si zmerajú sily so Švajčiarkami. Po dni voľna nastúpia Slovenky v pondelok proti Bieloruskám a v utorok proti Nemkám. Boje v

skupine uzavrú opäť po voľnom dni vo štvrtok proti favoritkám skupiny

Ruskám.

„Najväčšia výzva sú Rusky, ale aj Nemky, lebo sú našliapané. Nehrávame s nimi tak často. Sú to zápasy, ktoré si musíme užiť naplno. Pred zápasom, keď sme spolu všetky v šatni, si pustíme hudbu, máme už svoj playlist a ladíme sa na zápas. Ukážeme, čo v nás je a do osemfinále sa určite prebojujeme,“ povedala pre #uzmaslistok bojovne Barbora Koseková, kapitánka slovenského tímu.

„Vstupenky sú stále v predaji. Záujemcovia si môžu kúpiť aj VIP vstupenky, ktoré obsahujú miesto na VIP tribúne s ideálnym výhľadom na hraciu plochu a catering vo VIP priestoroch,“ hovorí Dana Husárová, marketingová manažérka spoločnosti Ticketportal, ktorá vstupenky predáva.

Viac informácií o podujatí sa dozviete na stránkach ticketportal.sk a v relácii na Ticketportal TV #uzmaslistok: