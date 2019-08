Danko: S Kočnerom sa od roku 2014 nestretol, ja som s ním na žúrky nechodil

Predseda SNS a NR SR Andrej Danko sa v roku 2014 stretol s Marianom Kočnerom. Danko to povedal na tlačovej besede.

„Dostal som od neho ponuky na modré z neba, financie. Ale ja som s ním na žiadne žúrky nechodil, ani nič podobné," povedal Danko. Od roku 2014 sa s Marianom Kočnerom osobne nestretol, vnímal však, že ho podceňoval. „Vylučujem akékoľvek podklady, akúkoľvek snahu využiť moju funkciu a za týmto si stojím," vyhlásil Danko. Podľa jeho slov stretnutie trvalo dve hodiny. Danka udivuje, ako sa manipuluje s vážnymi vecami. Médiá podľa neho spájajú možné s nemožným, pokiaľ ide o uniknutú komunikáciu Mariana Kočnera.

Zároveň Danko zdôraznil, že s Marianom Kočnerom si netyká. „Za tým, čo som povedal, si stojím," uviedol Danko s tým, že Petra Tótha a ani Alenu Zsuzsovú nikdy v živote nevidel. Žiada, aby SNS nikto s týmito ľuďmi nespájal. Podľa Danka bola SNS predmetom záujmu Mariana Kočnera, ale až čas ukáže, v akom rozsahu a čoho bol schopný, keď ho Danko odmietol. Predseda NR SR dodal, že na stretnutí Marianovi Kočnerovi povedal, že chce SNS očistiť, zreformovať a dostať do parlamentu. Na otázku, či si s Alenou Zsuzsovou písal, uviedol, že to meno mu nič nehovorí. „Ja neviem, či mi niekto písal, alebo ma kontaktoval,“ povedal a dodal, že SNS má na Facebooku 80-tisíc fanúšikov. Zároveň podotkol, že na Silvestra mu chodia tisícky správ a on odpisuje zo slušnosti takmer každému. Rovnako dodal, že cez SMS sa ho nikto nepýtal na predčasné voľby.

Alena Zsuzsová, obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, bola podľa Denníka N v kontakte aj s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Ako informoval Denník N, o jej kontakte aj s predsedom parlamentu vypovedal najprv Zoltán Andruskó. Teraz to potvrdila aj komunikácia Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej cez aplikáciu Threema.

Prvýkrát Alena Zsuzsová spomenula „Andreja“ na Nový rok 1. januára 2018. „Andrejko nám napísal včera sám od seba!!“ písala Marianovi Kočnerovi. Ten potom spomína „Andreja,“ keď sa snažia s Alenou Zsuzsovou zistiť, aká je situácia v koalícii po tom, čo sa po vražde vo Veľkej Mači začali občianske protesty a nebolo jasné, ako sa ku kauze postavia vládni partneri Smeru, teda SNS a Most-Híd. „Skús kontaktnúť Andreja, že či idú ďalej alebo budú nové voľby,“ napísal jej Marian Kočner. Alena Zsuzsová odpisuje: „Oki, ale až zajtra, lebo dnes je nedeľa, je s tou svojou a určite sa chystá na to svoje vystúpenie, takže by mi aj tak neodpovedal.“ Marian Kočner vtedy Alene Zsuzsovej písal, že Danko je na lyžovačke a vystúpenie nahral dopredu. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Denník N.