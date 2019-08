Zväz to definitívne spečatil: Licenciu pre Tipsport ligu dostali všetky mužstvá!

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) udelil licencie všetkým trinástim žiadateľom o účasť v nasledujúcej sezóne najvyššej súťaže Tipsport ligy.

Na základe štvrtkového rozhodnutia sa tak vracia na slovenskú ligovú scénu HC Slovan Bratislava, ktorý strávil ostatných sedem sezón v nadnárodnej Kontinentálnej hokejovej lige. V lige naďalej zostávajú dva maďarské tímy DVTK Jegesmedvék Miškovec a MAC Budapešť, nováčikom súťaže bude HK Dukla Ingema Michalovce.

"Všetkým žiadateľom sme vyhoveli. Každý klub splnil potrebné podmienky pre zisk licencie, a tak sme im ich udelili. Ligová rada nám odporučila, aby sme schválili udelenie licencií pre všetky tímy, takže sme to rešpektovali," uviedol člen výkonného výboru Ľudovít Jurínyi. Oproti minulej sezóne nebude súčasťou Tipsport ligy tím slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov. Novinkou je aj to, že v sezóne 2019/20 neopustí súťaž ani jeden klub, pretože v ročníku 2020/21 dôjde k rozšíreniu ligy na 14 mužstiev. Základná časť ligy bude mať 52 kôl, pričom každý tím odohrá 48 zápasov a štyrikrát bude mať voľno. V závere februára sa začne nadstavbová časť a po nej príde na rad play-off.

Otvárací zápas nového ročníka sa uskutoční vo štvrtok 12. septembra, v Steel aréne si zmerajú sily HC Košice a Slovan Bratislava. Zostávajúcich päť duelov prvého kola bude na programe o deň neskôr. Práve vyžrebovanie súťaže rozpútalo vášne v slovenskom hokeji. Predstavitelia Banskej Bystrice otvorene kritizovali to, že odohrajú prvý zápas v Poprade a nie na domácom ľade. Tento scenár by sa však nemal meniť.

"Klubom, ktoré požiadali o nejaké výnimky, Ligová rada vyhovela. Myslím si preto, že sa nebude nič meniť. Bolo to síce nepísané pravidlo, že majster začínal sezónu doma, ale aj v iných súťažiach sa stáva, že víťaz ligy začne sezónu zápasom na ľade súpera," doplnil Jurínyi.