S Kočnerom mal komunikovať aj Andrej Danko: Rázne vyjadrenie predsedu parlamentu

Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko odmieta, že by sa poznal s Alenou Zsuzsovou, ktorá ja obvinená v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka aj z účasti na príprave ďalších vrážd.

TASR jeho vyjadrenie poskytol hovorca parlamentu Tomáš Kostelník.

"Petra Tótha a ani pani Alenu Zsuzsovú som nikdy v živote nevidel. S Marianom Kočnerom som sa videl jediný raz v živote, a to približne v roku 2014, tak ako aj s Borisom Kollárom, keď obaja prejavovali záujem o politiku. Oboch som odmietol, tak ako aj ich ponúkanú pomoc," uviedol v reakcii Danko.

Rovnako si podľa svojich slov nie je vedomý toho, že by dotyčnej 1. januára 2018 posielal SMS správu. "Počas Silvestra dostávam množstvo správ na moje 20 rokov verejne známe číslo a každému sa snažím odpovedať. Tento rok som taktiež dostal tisíce SMS a každému som sa pokúsil poďakovať," skonštatoval. Odmieta tiež, že by mu Tóth či Marian Kočner dodávali podklady do televíznych diskusií.

Denník N vo štvrtok informoval o prepisoch správ medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Obidvaja figurujú v prípade Kuciakovej vraždy. Z nich má vyplývať, že Alena Zsuzsová si so šéfom parlamentu písala a pýtala sa ho na zákulisné informácie. Spomína sa v nich aj to, že mu mal Marian Kočner poslať podklady do televíznej diskusie, ktoré pripravoval Peter Tóth. Ten v prípade Kuciakovej vraždy vystupuje ako svedok.

Alena Zsuzsová, obvinená z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, bola podľa Denníka N v kontakte aj s predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Ako vo štvrtok informoval Denník N, o jej kontakte aj s predsedom parlamentu vypovedal najprv Zoltán Andruskó. Teraz to potvrdila aj komunikácia Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej cez aplikáciu Threema. Prvýkrát Alena Zsuzsová spomenula „Andreja“ na Nový rok 1. januára 2018. „Andrejko nám napísal včera sám od seba!!“ písala Marianovi Kočnerovi. Ten potom spomína „Andreja,“ keď sa snažia s Alenou Zsuzsovou zistiť, aká je situácia v koalícii po tom, čo po vražde vo Veľkej Mači začali občianske protesty a nebolo jasné, ako sa ku kauze postavia vládni partneri Smeru, teda SNS a Most-Híd. „Skús kontaktnúť Andreja, že či idú ďalej alebo budú nové voľby,“ napísal jej Marian Kočner 4. marca. Alena Zsuzsová odpisuje: „Oki, ale až zajtra, lebo dnes je nedeľa, je s tou svojou a určite sa chystá na to svoje vystúpenie, takže by mi aj tak neodpovedal.“ Marian Kočner vtedy Alene Zsuzsovej písal, že Danko je na lyžovačke a vystúpenie nahral dopredu. Vyplýva to z informácií, ktoré vo štvrtok zverejnil Denník N.



Ako ďalej uviedol Denník N, Alena Zsuzsová potom 21. marca písala Marianovi Kočnerovi: „Ako tak pozerám, táto zábava ešte stále vôbec nekončí. Kapitán s Vlekárom si idú skočiť do vlasov.“ Išlo o deň, keď SNS vyhlásila, že chce odvolať poslankyňu Sme rodina Petru Krištúfkovú z výboru pre kontrolu vojenského obranného spravodajstva za to, že kedysi žila s mafiánom. Danko zároveň nahral video, kde Borisovi Kollárovi pripomínal jeho kontakty s podsvetím, na čo Kollár zareagoval, že Danko chce len zakryť kauzy SNS. Kollára prezývali bežne „Vlekár“ aj v komunikácii s inými ľuďmi. Danko je zase Kapitán – táto prezývka sa používa od januára 2017, keď vyšlo najavo, že ho minister obrany Petrer Gajdoš ako civila povýšil do tejto hodnosti. Danko tiež v ten deň vyzval Kollára na televíznu diskusiu, ktorá sa následne aj uskutočnila v RTVS. „Kapitánovi som dnes poslal podklady,“ napísal Alene Zsuzsovej Marian Kočner ešte pred televíznou diskusiou a zrejme jej ich aj odfotil. „To si písal ty?“ pýtala sa Zsuzsová. „Fyzicky to písal Peter Tóth z mojich poznámok a podkladov,“ odpovedal Marian Kočner. Diskusiu Danka s Kollárom potom Alena Zsuzsová s Marianom Kočnerom aj 25. marca hodnotili, uvádza Denník N.