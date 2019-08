Gajdošová si vyskúšala olympijskú trať v Tokiu, dve najrýchlejšie diskvalifikovali

Slovenská triatlonistka Romana Gajdošová má za sebou test na olympijskej trati v Tokiu.

Vo štvrtkových pretekoch obsadila 45. miesto, keď za víťaznou Florou Duffyovou z Bermúd zaostala o 6:47 min.

Ešte pred cieľom prebehli pred dvojnásobnou majsterkou sveta Duffyovou Britky Jessica Learmonthová a Georgia Taylorová Brownová, ale keďže sa pritom držali za ruky, diskvalifikovali ich. Pre vysoké horúčavy organizátori skrátili bežeckú časť z 10 na 5 km.

V pretekoch sa zároveň zbierali body do olympijských rebríčkov. Gajdošová bola pred nimi 75. so 1371,86 bodmi, po pretekoch klesla na 77. priečku (1412,33 b). Mužská súťaž aj so slovenským reprezentantom Richardom Vargom je na programe v piatok.

1. Flora Duffyová (Berm.) 1:40:19 h., 2. Alice Bettová (Tal.) +35 s., 3. Vicky Hollandová (V.Brit.) +52 s, ..., 45. Romana GAJDOŠOVÁ (SR) +6:47 min.

Aktuálny olympijský rebríček (k 15. augustu 2019):

ženy: 1. Katie Zaferesová 9041,14 b., 2. Taylor Spiveyová (obe USA) 7880,54, 3. Georgia Taylorová-Brownová (V.Brit.) 7774,90, ..., 77. GAJDOŠOVÁ 1412,33.