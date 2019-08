K Matovičovi sa v kritizovaní Bugára pridal aj Sulík: Béla, hnus!

Predseda Mosta-Híd a podpredseda NR SR Béla Bugár je priamym účastníkom zahladzovania škôd smeráckej vlády po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Myslí si to líder opozičnej strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík, ktorý to uviedol na Facebooku. "Zatiaľ čo celé Slovensko smútilo a protestovalo, Béla Bugár sa v exotike dohadoval s Kočnerom, ako oblafnúť občanov a nevyhovieť ich volaniu. Béla, hnus!" napísal Sulík.



Portál Aktuality.sk vo štvrtok informoval, že Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom Kočnerom. Ôsmeho marca 2018 sa Marian Kočner pochválil Alene Zsuzsovej, že s predsedom Mosta raňajkoval. Marian Kočner napísal: „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý.“ Marian Kočner sa vraj takto angažoval v otázke udržania Ficovej vlády, pretože, ako predtým písal Alene Zsuzsovej, pokiaľ sa do vlády dostane opozícia, „nepomôže nám ani odsťahovať sa na Severný pól“. Most-Híd nakoniec koalíciu po odchode Fica z funkcie premiéra podržal.