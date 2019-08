Matovič sa tvrdo obul do Bélu Bugára: Horšiu nadávku predseda Mostu-Híd nedostal

Béla Bugár je Robert Fico, len v maďarskej verzii. Človek schopný pre vlastný prospech urobiť čokoľvek.

Uvádza to na Facebooku líder hnutia OĽaNO Igor Matovič v reakcii na medializované informácie o stretnutí Bugára s Marianom K. na Maldivách. „Človek, ktorý nemá absolútne žiadne právo zostať naďalej v politike a kázať o morálke. Človek, ktorý by mal byť rovnako vyšetrovaný ako jeho diskusný partner v exotike," napísal Matovič na adresu Bugára.



Matovič ďalej uviedol, že Bugárovi neveril „neuveriteľnú náhodu", že sa stretol akurát s objednávateľom vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Že to bolo akurát na druhej strane sveta, že to bolo akurát na jednom zo stoviek Maldivských ostrovov, že to bolo akurát v jednom z tisíciek maldivských hotelov, že to bolo akurát týždeň po vražde, že to bolo akurát s človekom, ktorému najviac záležalo na tom, aby mafia mohla vládnuť ďalej," dodal Matovič.



Ak sa potvrdí pravosť prepisu Kočnerovej komunikácie, tak podľa hnutia Sme rodina je to len ďalší dôkaz o tom, kde všade má chápadlá štátna mafia. Reagovali tak pre agentúru SITA z tlačového oddelenia hnutia Borisa Kollára.

Vyplýva to z komunikácie Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej cez aplikáciu Threema, ktorú v stredu zverejnil spravodajský portál Denníka N. Portál Aktuality.sk dnes informoval, že Béla Bugár sa krátko po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej stretol na Maldivách s Marianom K. Ôsmeho marca 2018 sa Marian Kočner pochváli Alene Zsuzsovej, že s predsedom Mosta raňajkoval. Marian Kočner napísal: „Poobede mám sedenie s Bélom. Poviem mu, ako a čo by som urobil na jeho mieste. Myslím, že bude silno vnímavý.“ Marian Kočner sa vraj takto angažoval v otázke udržania Ficovej vlády, pretože, ako predtým písal Alene Zsuzsovej,