Rodina Nory († 15) dostala prvé odpovede: Pitva odhalila príčinu smrti dievčaťa, ktoré našli mŕtve v pralese

Pätnásťročnú Nora Anne Quoirinováú z Londýna, ktorá záhadne zmizla z letoviska v dažďovom pralese neďaleko malajzijského hlavného mesta Kuala Lumpur, našli mŕtvu,

Tínedžerka zomrela na krvácanie tráviacej sústavy, konkrétne vredu na dvanástniku, spôsobené vyhladovaním a stresom. Vo štvrtok o tom informovala malajzijská polícia.

Podľa slov Mohamada Mata Jusopa, policajného šéfa štátu Negeri Sembilan, pitva nepriniesla dôkazy o únose alebo znásilnení. Experti odhadujú, že dievča bolo mŕtve dva či tri dni, keď našli jeho telo, napísala agentúra AP.

Quoirinovej nahé telo našli v utorok 13. augusta pri malom potoku približne 2,5 kilometra do ekorezortu Dusun po tom, čo zmizla z chaty, v ktorej bola jej rodina ubytovaná od 4. augusta.

Právnik rodiny už skôr vyjadril nádej, že polícia bude vyšetrovať aj prípadný násilný čin. Zároveň sa v mene príbuzných poďakoval pátračom a dodal: "Nora je v srdci našej rodiny. Je to najpravdivejšie, najvzácnejšie dievča a nekonečne ju milujeme."

Policajný šéf na tlačovej konferencii pred nemocničnou márnicou spresnil: "Príčinou smrti bolo krvácanie hornej časti tráviaceho traktu, spôsobeného vredom na dvanástniku, a ešte to skomplikovalo prederavenie (perforácia)... Mohol to zapríčiniť dlhotrvajúci nedostatok jedla a dlhodobý stres." Na nohách dievčaťa našli aj modriny a odreniny, tiež však smrť nespôsobili. Vzorky odobraté z tela pošlú do chemického laboratória na ďalšiu analýzu.

Rodina si môže telo zosnulej vziať naspäť domov, ak si to želá, dodal policajný šéf.

Podľa príbuzných bola tínedžerka veľmi zraniteľná, keďže trpela poruchami učenia i telesnými a vývojovými hendikepmi. Polícia je presvedčená, že z obývačky v chate vyliezla cez otvorené okno, ale dodala, že vyšetruje všetky stránky prípadu vrátane možných kriminálnych prvkov.

Pri vyšetrovaní pomáhajú policajti z Írska, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Matka dievčaťa pochádza z Írska a otec je Francúz, ale rodina žije už 20 rokov v Londýne.