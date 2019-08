Brat Kuciaka reaguje na zvrhlú komunikáciu Kočnera: Drsné slová o smerákoch a odkaz ich voličom

Unikla šokujúca komunikácia medzi Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou, ktorá vyvolala pobúrenie aj v rodine zavraždeného novinára.

Z konverzácie vyplýva, že Kočner komunikoval alebo sa stretával aj s politikmi. Medzi nimi mal byť aj exminister vnútra Robert Kaliňák, expremér Robert Fico a podľa najnovších zistení aj Béla Bugár. Správy rozzúrili aj brata zavraždeného novinára Jozefa Kuciaka. Na sociálnej sieti zverejnil svoj názor a úprimne povedal, čo si o všetkom myslí.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

"Už to chápu aj voliči Smeru? Už to vidia, kto dodával bludy a dával im do hlavy nezmysly? Je mi hrozne ako aj celej rodine. Už chápete prečo sa hneváme na podporovateľov Smeru? Už viete, kto sa maznal? Všetci, čo ich podporovali, všetci, aj tí, čo nevedia, čo je nad nimi a sú v ich štruktúrach, mali dávno odísť, mali dávno hovoriť, čo sa tam deje, mali si zachovať česť," napísal rozhnevaný Jozef. Členom strany dokonca poslal aj odkaz. "Opätovne Vás prosíme, vystúpte z tohto zla, nenechajte túto špinu ďalej rásť, hovorte o tom medzi sebou, s rodičmi aj starými rodičmi. Ony budú hádzať špinu všade naokolo, lebo majú veľa peňazí a budú plniť svoje médiá," dodal.

Keď matka zavraždenej Zlatica Kušnírová tvrdila médiám, že snúbencov popravili zrejme niekedy o 20. hodine, lebo potom sa jej dcéra už nehlásila, Kočner okomentoval jej slová hulvátskym spôsobom: „Len zabudla na to, že mohli o 21:30 aj je...ť. Tzv. Posledný pich :))) Fuj, jak som hnusný.” Pre rodiny muselo byť nesmierne ťažké čítať túto časť konverzácie. Jozef sa však rozhodol reagovať aj na ňu. "Ako sme prvýkrát uvideli túto časť, bolo to niečo neskutočne hrozné. Tieto indivíduá si robili ešte srandu z toho, že Jankovi prestrelili srdce a Maťke hlavu," napísal. Netají, že po prečítaní správ opäť nemôžeme spávať a rodina sa nesmierne bojí. Napriek obrovskému vnútornému hnevu, ktorý cíti si zachoval chladnú hlavu. "Nebudeme indivíduá ako ony, nejdem nadávať a šíriť zlo, aj keď im nič dobré neprajeme."